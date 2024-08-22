شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. تعرف على أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone 13 Pro Max و Google Pixel 9 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أبل عن سلسلة أيفون 13 منذ عامين تقريبًا، حيث يعد هاتف iPhone 13 Pro Max من أبل واحدًا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف Google Pixel 9 كما يلى:

هاتف iPhone 13 Pro Max

الشاشة: شاشة 6.7 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة OLED، 120Hz.

دقة الشاشة: بدقة 2778 × 1284 بيكسل.

المعالج: معالج A15 Bionic.

الذاكرة الداخلية: 1TB.

نظام التشغيل: iOS (15.x).

البطارية: بقوة 4373 mAh.

الكاميرا الخلفية: ثلاثة 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل.

الشاشة: شاشة 6.5 بوصة.

Google Pixel 9

الشاشة: بقياس 6.3 بوصة (1080x2424).

‏‎المعالج: Google Tensor G4.

‏‎مساحات التخزين: بمساحات 128GBو 256GB.

‏‎دعم الشحن اللاسلكي: نعم.

‏‎دعم الشحن السريع: نعم.

‏‎الكاميرا الخلفية: ثنائية 50 ميجابيكسل و 48 ميجا بيكسل (ultrawide)

‏‎الكاميرا الأمامية: بدقة 10.5 ميجابيكسل

‏‎نظام التشغيل: Android 14.

‏‎الوزن : 198 جراما.

‏‎البطارية: 4700 mAh.