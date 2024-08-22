تكنولوجيا: صور حيه تكشف عن تصميم هاتف Infinix Zero 40 المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد هاتف Infinix Zero 40 في أحدث التسريبات المصورة الحية التي إستعرضت تصميم هذا الإصدار قبل الإعلان المرتقب.

كشفت تسريبات سابقة جاءت من منصة جوجل بلاي في شهر يوليو عن بعض من مواصفات هاتف Infinix Zero 40، واليوم تقدم أحدث الصور الحية مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار.

وتؤكد أحدث التسريبات على أن هاتف Zero 40 يضم شاشة AMOLED منحنية بتصميم 3D وحجم شاشة 6.78 إنش، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 144 Hz.

كما يأتي هذا الإصدار برقاقة معالج Dimensity 8200 Ultimate، ويتميز Infinix Zero 40 بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تدعم Infinix هذا الإصدار بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، مع مستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع 120 درجة، كما يضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 50 ميجا بيكسل.

ويدعم Zero 40 تقنية الشحن السريع بقدرة 45W، والشحن اللاسلكي بقدرة 20W، كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 14، على أن يدعم تحديث النظام حتى إصدار Android 16، كما يدعم تحديث برمجيات الحماية حتى 3 سنوات.

ومن المقرر أن يتوفر Zero 40 4G بألوان Aqua، وGlow واللون الأسود، بينما يأتي نموذج 5G من الهاتف بألوان التيتانيوم، وViolet والأسود بتصميم يحاكي الجلد في الغطاء الخلفي، ومن المقرر أن يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار في الحدث الرسمي في 29 من أغسطس.

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