تكنولوجيا: الإعلان عن هاتف vivo Y03t بمعالج Unisoc T612 ومعدل تحديث 90Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت vivo اليوم هاتف vivo Y03t منخفض التكلفة، الذي ينطلق برقاقة معالج Unisoc T612، ومعدل تحديث في الشاشة 90Hz.

يأتي هاتف بنفس المواصفات التي قدمت في إصدار الشركة السابق vivo Y03، ويضم هذا الإصدار شاشة LCD بحجم 6.56 إنش، وجودة عرض HD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم vivo Y03t مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، مع مستشعر QVGA بدقة 0.08 ميجا بيكسل.

ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Unisoc T612، كما يأتي بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، ويدعم التخزين الخارجي في microSD.

أيضاً يضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، ويأتي بتقنية الشحن بقدرة 15W، كما ينطلق بواجهة Funtouch OS 14، ونظام تشغيل Android 14.

ويتوفر vivo Y03t بعدد اثنان من الإختيارات في الألوان تشمل الأسود، والأخضر، ويتوفر الهاتف بسعر 78 دولار فقط.

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