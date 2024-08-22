شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتوصل إلى اتفاق مع المشرعين فى كاليفورنيا لتمويل الأخبار المحلية والان مع تفاصيل الخبر

توصلت شركة جوجل إلى اتفاق مع المشرعين في ولاية كاليفورنيا لتمويل الأخبار المحلية في الولاية بعد أن احتجت سابقًا على قانون مقترح كان سيلزمها بالدفع لوسائل الإعلام.

وبموجب شروط الصفقة، ستلتزم جوجل بعشرات الملايين من الدولارات لصندوق يدعم الأخبار المحلية بالإضافة إلى "برنامج تسريع" الذكاء الاصطناعي في الولاية.

وتنهي الاتفاقية نزاعًا دام أشهرًا بين المشرعين وجوجل حول قانون الحفاظ على الصحافة في كاليفورنيا، وهو مشروع قانون كان سيلزم جوجل وميتا ومنصات كبيرة أخرى بالدفع للناشرين في كاليفورنيا مقابل الارتباط بمواقعهم الإلكترونية، وعارضت جوجل بشدة هذا الإجراء، الذي كان مشابهًا للقوانين التي تم إقرارها في كندا وأستراليا.

وفي وقت سابق من هذا العام، بدأت جوجل "اختبارًا قصير المدى" في الولاية لإزالة الروابط إلى الأخبار المحلية لبعض المستخدمين في كاليفورنيا، كما أوقفت الشركة بعض إنفاقها على الأخبار المحلية في الولاية.

والآن، بموجب الاتفاقية الجديدة ستقوم جوجل بتوجيه "ما لا يقل عن 55 مليون دولار" إلى "مؤسسة خيرية عامة غير ربحية مقرها كلية الصحافة بجامعة كاليفورنيا في بيركلي"، وفقًا لتقارير بوليتيكو.

وستقوم الجامعة بتوزيع الصندوق الذي يتضمن أيضًا “ما لا يقل عن 70 مليون دولار” من ولاية كاليفورنيا، كما ستلتزم جوجل أيضًا بـ “50 مليون دولار على مدار خمس سنوات لبرامج صحفية حالية غير محددة”.

وتتضمن الاتفاقية أيضًا تمويل "المسرع الوطني لابتكار الذكاء الاصطناعي". تفاصيل هذا البرنامج غير واضحة، لكن Cal Matters أفاد بأن جوجل ستخصص "ما لا يقل عن 17.5 مليون دولار" لهذا الجهد، والذي سيمول تجارب الذكاء الاصطناعي للشركات المحلية والمنظمات الأخرى، بما في ذلك غرف الأخبار ، هذا الجانب من الصفقة والذي يعد فريدًا حتى الآن لاتفاقية جوجل في كاليفورنيا، قد ينتهي به الأمر إلى أن يكون أكثر إثارة للجدل لأنه قد يؤدي إلى تفاقم التوترات القائمة بين الناشرين وشركات الذكاء الاصطناعي.