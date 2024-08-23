شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تتيح النشر المتبادل من فيس بوك وإنستجرام إلى Threads والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لأشهر، كانت ميتا تختبر النشر المتبادل من انستجرام وفيس بوك إلى Threads، منصة الوسائط الاجتماعية الخاصة بها التي تتنافس مع X، وعلى مايبدو فقد انتهت مرحلة الاختبار رسميًا.

وبحسب موقع TechCrunch ، أفادت Meta أن الميزة متاحة الآن عالميًا في كل دولة حيث يتم تقديم Threads، وتتوافق ميزة النشر المتبادل الجديدة هذه مع خطة Meta الأكبر لتعظيم مشاركة المحتوى عبر مجموعة تطبيقاتها.

ولسنوات، سمحت Meta للمستخدمين بمشاركة المنشورات بين انستجرام وفيس بوك، مما يجعل من الأسهل على النشطين على المنصتين الاتصال، وتتيح ميزة النشر المتبادل الجديدة على انستجرام للمستخدمين مشاركة منشوراتهم على Threads، ولكن عليك الاشتراك أولاً.

فلاستخدامها، ما عليك سوى تشغيل خيار مشاركة Threads عند نشر صورة، وبمجرد القيام بذلك، سيتم نقل التسمية التوضيحية الخاصة بك كنص على Threads، وسيتم تحويل أي علامات تصنيف إلى نص عادي.

ويتمتع المستخدمون بالمرونة لاستخدام ميزة النشر المتقاطع مرة واحدة فقط أو إعدادها للمشاركة التلقائية، بحيث تنتقل منشوراتهم دائمًا إلى Threads، ومع ذلك، ضع في اعتبارك أنه لا يمكنك نشر مقاطع انستجرام Reels على Threads؛ فهي تقتصر حاليًا على الصور الثابتة فقط.

وعلى فيس بوك، تعمل ميزة النشر المتقاطع على Threads تمامًا كما تفعل على انستجرام، حيث يمكن للمستخدمين التبديل بسهولة إلى خيار Threads جديد أثناء تأليف منشور، ابحث عن شعار Threads في الأعلى، بجوار خيارات مثل "الأصدقاء" أو "إضافة ألبوم"، حيث يمكنك تبديله إلى "تشغيل" أو "إيقاف"، ويجب أن تكون الميزة الجديدة متاحة على كل من Android وiOS.

وقد يجعل خيار النشر المتقاطع من انستجرام وفيس بوك إلى Threads الأمر أسهل كثيرًا لأصحاب الأعمال ومنشئي المحتوى، وبدلاً من صياغة محتوى منفصل لكل منصة، يمكنهم مشاركة نفس المنشور والتفاعل مع جماهير مختلفة في وقت واحد.

وبالإضافة إلى ذلك، أعتقد أنها خطوة ذكية من Meta لإنهاء مرحلة الاختبار وطرح هذه الميزة رسميًا، ومن خلال ربط Threads بشكل أوثق بنظامها البيئي الأوسع للتطبيقات والاستفادة من مليارات المستخدمين، يمكن لشركة Meta أن تعطي Threads دفعة جيدة.