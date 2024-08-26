تكنولوجيا: ثغرة في نظام iOS تؤدي إلى إغلاق الشاشة في هواتف الأيفون

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت ثغرة جديدة في هواتف الأيفون مؤخراً تؤدي إلى إغلاق الشاشة وتعطل الهاتف بشكل مفاجيء عند كتابة بضعة أحرف.

كشف “Mastodon” عن ثغرة تؤدي إلى تعطل هاتف الأيفون، حيث يؤدي كتابة هذه العلامات `“”::`بشكل محدد في نتائج بحث “Spotlight” أو في مكتبة التطبيقات في هاتف الأيفون إلى تعطل الهاتف وإغلاق الشاشة، وذلك دون الحاجة إلى كتابة هذه العلامات بترتيب محدد.

ولقد أكد موقع “9to5Mac” على إختبار مدى إنتشار هذه الثغرة في هواتف الأيفون التي تدعم إصدارات مختلفة من أنظمة تشغيل iOS، ففي إصدار iOS 17 على سبيل المثال تؤدي كتابة هذه العلامات إلى تعطل الواجهة الخاصة بإدارة الشاشة الرئيسية في هاتف الأيفون، وإعادة تشغيل الشاشة من جديد.

وفي تحديثات iOS 18 وiOS 18.1 كان تأثير هذه الثغرة أقل إلى حد ما، حيث يؤدي كتابة هذه العلامات إلى تجميد الشاشة في واجهة “Spotlight Search” لفترة وجيزة دون أن تتعطل بشكل كامل.

أيضاً تقتصر هذه المشكلة عند الكتابة في نتائج بحث “Spotlight” في الشاشة الرئيسية أو في مكتبة التطبيقات، لذا لا تؤثر هذه الثغرة على أجزاء أخرى في هواتف الأيفون، كما أنها لا تشكل تهديد أمني على هواتف الأيفون.

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