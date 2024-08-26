انت الان تتابع خبر تحديث لتطبيق واتساب يتيح ميزة جديدة لمراجعة إعدادات الخصوصية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويقدم التحديث ميزة جديدة تتيح فتح شاشة مراجعة الخصوصية من نقطة دخول جديدة، وهذه الميزة متاحة لبعض مختبري النسخة التجريبية.

ويبدو أن واتساب يسعى الآن لتوفير نفس الفرصة لمستخدمي نظام ios لمراجعة إعدادات الخصوصية بسرعة، تمامًا كما يفعل للإصدار الخاص بأندرويد. وبفضل التحديث الأخير لنسخة بيتا لواتساب على 24.17.10.73 iOS، والذي يتوفر عبر TestFlight، اكتشفنا أن واتساب يطرح ميزة فتح شاشة مراجعة الخصوصية من نقطة دخول جديدة.



كما هو موضح في لقطة الشاشة المرفقة، يستطيع بعض مختبري النسخة التجريبية العثور على نقطة دخول جديدة في أسفل شاشة إعدادات الخصوصية. يضمن هذا الموضع أن تكون خاصية مراجعة الخصوصية دائمًا مرئية وسهلة الوصول، مما يسمح للمستخدمين بمراجعة وتعديل إعدادات الخصوصية بسرعة كلما دعت الحاجة. من خلال النقر على هذه النقطة، يتم نقل المستخدمين مباشرة إلى مراجعة شاملة توجههم خلال أهم إعدادات الخصوصية، مثل من يمكنه رؤية صورة الملف الشخصي، وحالة الظهور الأخيرة، وغير ذلك من المعلومات الشخصية.

وتم تصميم ميزة مراجعة الخصوصية لمساعدة المستخدمين على تكوين إعداداتهم حسب تفضيلاتهم الشخصية، لضمان التحكم فيما يمكن أن يراه الآخرون من معلومات. تسمح هذه الخطوة الاستباقية للمستخدمين بمراجعة وتعديل إعدادات الخصوصية في أي وقت، دون الحاجة إلى انتظار إشعار مؤقت من واتساب. تكمن مزايا نقطة الدخول الدائمة هذه في أنها تعطي المستخدمين مزيدًا من الحرية في إدارة إعدادات الخصوصية الخاصة بهم متى شاءوا، وهو ما يكون مفيدًا بشكل خاص بعد إضافة جهات اتصال جديدة أو الانضمام إلى مجموعات جديدة.

مع هذا التحديث، لم يعد لدى المستخدمين الحاجة للاعتماد على تذكيرات دورية للتحقق من إعدادات الخصوصية الخاصة بهم. بدلاً من ذلك، يمكنهم التنقل بسرعة إلى شاشة المراجعة كلما شعروا بالحاجة لضبط عناصر التحكم في الخصوصية. نعتقد أن هذه الوصول المحسن يعزز من راحة المستخدم من خلال تسهيل الحفاظ على مستوى الخصوصية المرغوب فيه في جميع الأوقات.

ميزة فتح شاشة مراجعة الخصوصية من نقطة دخول جديدة متاحة لبعض مختبري النسخة التجريبية الذين يقومون بتثبيت أحدث إصدارات واتساب بيتا على نظام iOS من تطبيق TestFlight، وهي في طريقها للوصول إلى المزيد من المستخدمين خلال الأيام القادمة.

