تكنولوجيا: شركة سوني “تولي اهتمامًا وثيقًا” لأجهزة الألعاب المحمولة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - على الرغم من أن PlayStation Portal ليس أكثر من مجرد جهاز لعب عن بعد، إلا أنه يبدو أنه يتم بيعه بشكل جيد.

في الواقع، كانت أرقام المبيعات مرتفعة بما يكفي لكي تولي شركة سوني“اهتمامًا وثيقًا” لسوق الأجهزة المحمولة، كما أكد ذلك توم هندسون المطلع على الصناعة والذي ذكر ذلك بشكل عرضي في منشور على منصة X يتحدث عن أجهزة الألعاب المحمولة.

وهذا يعطي مصداقية لتسريب سابق من قبل قانون مور ميت، الذي ذكر أن شركة سوني تعمل على خليفة PS Vita مع معالج AMD مخصص.

ومع ذلك، ليس هناك تاريخ إطلاق، ولا حتى تاريخ مشاع، ولكن من المحتمل أن تكشف شركة سوني عنه بمجرد إطلاق جهاز Xbox المحمول المزعوم من مايكروسوفت في وقت ما في عام 2026.

وبحلول ذلك الوقت، سيكون كل من Zen 6 و RDNA 5 من AMD جاهزين، ويمكننا ان نتوقع رؤيتهم أثناء العمل جنبًا إلى جنب مع العديد من أجهزة الألعاب من Asus و MSI وغيرها.

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