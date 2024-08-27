تكنولوجيا: شاومي تستعد لإطلاق شريحة 5G في النصف الأول من 2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على خطط العملاق الصيني شاومي لإطلاق أول شريحة 5G مطورة من الشركة في النصف الأول من 2025.

تأتي شركة شاومي في المركز الثالث كواحدة من أكبر الشركات المصنعة للهاتف في الأسواق العالمية، وترتكز إصدارات العملاق الصيني من الهواتف الذكية غالباً على رقاقات Qualcomm أو MediaTek، كما قدمت إصدارات برقاقات Unisoc أيضاً.

ولقد أوضحت التقارير الأخيرة التعاون الذي يجمع بين شاومي وUnisoc لتطوير رقاقة معالج جديدة بدقة تصنيع 4 نانومتر.

وتشير التوقعات إلى أن الرقاقة ستقدم للأسواق بعلامة شاومي التجارية، على أن تقدم للأسواق بشكل رسمي في النصف الأول من 2025.

كما تشير التفاصيل التي جاءت من “Yogesh Brar” أن رقاقة شاومي المرتقبة سترتكز على عملية تصنيع TSMC بدقة 4 نانومتر N4P، على أن تضم الرقاقة شريحة مودم 5G، كما تأتي بآداء بنفس مستوى رقاقة Snapdragon 8 Gen 1.

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