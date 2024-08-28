شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه ميزة اللمس التكيفى وما علاقتها باستخدام الجوانتى والموبايل؟ والان مع تفاصيل الخبر

قدمت سلسلة بكسل 9 التي أطلقتها جوجل مؤخرًا ميزة جديدة تسمى Adaptive Touch، والتى تعمل على تحسين استجابة شاشة اللمس فى الظروف الصعبة مثل الأصابع المبللة أو واقيات الشاشة أو القفازات.

على الرغم من عدم تسليط الضوء على هذه الميزة خلال حدث Made by Google 2024، فقد تم الإبلاغ عنها لأول مرة من Android Authority، ما أدى إلى تسليط الضوء عليها لمستخدمي بكسل.

ما هو اللمس التكيفي؟

يتوفر Adaptive Touch على طرازات Pixel 9 وPixel 9 Pro وPixel 9 Pro XL، حيث تقوم هذه الميزة تلقائيًا بضبط حساسية شاشة اللمس بناءً على البيئة ونشاط المستخدم وما إذا كان واقي الشاشة قيد الاستخدام.

ويهدف إلى تسهيل استخدام الهاتف في المواقف التي عادةً ما تواجه فيها شاشات اللمس صعوبة، مثل عندما تكون أصابعك مبللة أو عندما ترتدي القفازات.

ويتم تمكين الميزة افتراضيًا على هذه الأجهزة، مما يضمن استفادة المستخدمين منها على الفور، حيث يعد هذا التحسين مفيدًا بشكل خاص لأولئك الذين غالبًا ما يجدون أنفسهم في ظروف تجعل التفاعل مع شاشة اللمس أقل استجابة.

بمجرد تمكينه، يقوم Adaptive Touch تلقائيًا بضبط حساسية اللمس لشاشة Pixel 9، وبحسب مشعل الرحمن، تعمل الميزة من خلال ضبط حساسية الشاشة ديناميكيًا لتتناسب مع ظروف المستخدم الحالية.

على سبيل المثال إذا كانت أصابعك مبتلة أو إذا كنت تستخدم واقي الشاشة، فستتكيف شاشة اللمس للحفاظ على التشغيل السلس.

يمكن العثور على هذه الميزة في قسم العرض في إعدادات الهاتف ضمن قائمة حساسية اللمس، أثناء تشغيله افتراضيًا، يمكن للمستخدمين الذين يفضلون التحكم في حساسية الشاشة يدويًا تعطيل Adaptive Touch والعودة إلى تبديل وضع واقي الشاشة التقليدي.

مقارنة بكسل 9 مع بكسل 8 برو

كشفت الاختبارات جنبًا إلى جنب عن تحسن ملحوظ في حساسية اللمس في هاتف بكسل 9 مقارنةً بسابقه Pixel 8 Pro، حيث يعمل هاتف بكسل 9، مع تمكين ميزة Adaptive Touch، بشكل جيد حتى في ظل الظروف التي تتحدى عادةً شاشة اللمس، مثل عندما تكون الشاشة مبللة.

في المقابل يعرض هاتف Pixel 8 Pro، الذي يفتقر إلى هذه الميزة، مشكلات مثل سلوك الشاشة غير المنتظم والتكبير غير المقصود عند استخدامه بأصابع مبتلة.

لماذا لم تعلن جوجل عن ذلك؟

ومن المثير للاهتمام أن جوجل لم تعلن رسميًا عن Adaptive Touch، ولم تذكر الميزة خلال حدث إطلاق Pixel 9، قد يكون هذا الإغفال بسبب حجم الميزات والتحديثات الجديدة التي قدمتها جوجل في هذا الحدث، والتي ربما تكون قد دفعت Adaptive Touch بعيدًا عن دائرة الضوء.

يشير غياب Adaptive Touch في الطرز القديمة مثل Pixel 8 إلى أن الميزة قد تتطلب إمكانات أجهزة محددة، مما يقتصر على أحدث أجهزة Pixel 9.

تجربة المستخدم والتخصيص

بالنسبة لمعظم المستخدمين من المرجح ألا يلاحظ Adaptive Touch بأفضل طريقة ممكنة - فهو يعمل فقط، ويتكيف بسلاسة مع احتياجات المستخدم.

ومع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين يفضلون التحكم اليدوي في إعدادات أجهزتهم، يتوفر خيار إيقاف تشغيل هذه الميزة، حيث تضمن هذه المرونة أن يتمكن جميع المستخدمين من تخصيص تجربتهم لتناسب تفضيلاتهم.