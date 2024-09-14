شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح تحديثات أمان جديدة لحمايتك خلال تصفح الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

حصل كروم على سلسلة من تحديثات الأمان التى يمكنها تحسين أمانك أثناء التصفح عبر الإنترنت، وأعلنت جوجل في أحد الإصدارات عن الميزات الجديدة، والتي تشمل الحماية من الإشعارات المسيئة، والحد من أذونات الموقع ومراجعة الإضافات.

سيتم الآن تشغيل ميزة التحقق من السلامة، وهي أداة مراقبة أمان Chrome، بشكل مستمر في الخلفية لاتخاذ خطوات وقائية بسهولة أكبر.

وستتيح لك الأداة معرفة الخطوات التي تتخذها، والتي يجب أن تتضمن إزالة الأذونات من المواقع التي لم تعد تزورها والمواقع التي يعتقد التصفح الآمن من جوجل أنها تخدعك لمنح الإذن.

كما أنه سيضع علامة على أي تنبيهات قد يرى أنك قد لا تريدها ويعلمك بالمشكلات التي تتطلب الاهتمام مثل المشكلات الأمنية، بالإضافة إلى ذلك من المفترض أن ينبهك فحص الأمان الموجود على سطح المكتب لديك إلى أي ملحقات كروم قد تشكل خطرًا.

وتعمل جوجل أيضًا على تقليل عدد الأذونات التي تستمر للمواقع على Chrome لأجهزة سطح المكتب أو أجهزة Android، وستسمح لك الميزة الجديدة بالموافقة على الوصول إلى الميكروفون أو الكاميرا لمرة واحدة فقط بدلاً من الوصول دائمًا إلى الموقع.

وبدلاً من ذلك، سيتعين عليهم طلب إذنك مرة أخرى عند الاستخدام التالي ، بالإضافة إلى ذلك تعمل جوجل أيضًا على توسيع القدرة على إلغاء الاشتراك من موقع على كروم باستخدام زر واحد خارج أجهزة بيكسل إلى المزيد من أجهزة أندرويد .