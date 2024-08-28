شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج: نادم على الرضوخ لمطالب بايدن بفرض رقابة على رسائل فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرج في رسالة إلى رئيس لجنة القضاء بمجلس النواب جيم جوردان (جمهوري من ولاية أوهايو) إن إدارة بايدن في عام 2021 "ضغطت مرارًا وتكرارًا" على شركته لإزالة بعض المنشورات المتعلقة بكوفيد وكانت "مخطئة" في القيام بذلك.

وكتب زوكربيرج في الرسالة التي أُرسلت يوم الأحد: "في عام 2021، ضغط كبار المسؤولين من إدارة بايدن، بما في ذلك البيت الأبيض، مرارًا وتكرارًا على فرقنا لعدة أشهر لفرض رقابة على بعض محتوى كوفيد-19، بما في ذلك الفكاهة والسخرية، وأعربوا عن الكثير من الإحباط تجاه فرقنا عندما لم نتفق"، "في النهاية، كان قرارنا هو إزالة المحتوى أم لا".

كما كرر زوكربيرج أن ميتا، التي تمتلك فيسبوك وانستجرام وواتساب وثريدز، أخطأت في قمع قصة نيويورك بوست لعام 2020 مؤقتًا حول الكمبيوتر المحمول الخاص بهانتر بايدن وقال إن الشركة غيرت سياساتها منذ ذلك الحين لتجنب أي خطوة مماثلة.

وعلى وجه التحديد، قال إن شبكات التواصل الاجتماعي التابعة لشركة Meta لن "تخفض مرتبة" المنشورات أو القصص الكاذبة المحتملة أثناء انتظارها حكمًا من شركائها في التحقق من الحقائق، وبدلاً من ذلك، ستنتظر نتائج عمليات التحقق من الحقائق قبل اتخاذ أي إجراء.

وتُظهر الرسالة الموجهة إلى جوردان أن Meta تحاول إصلاح العلاقات مع اليمين السياسي قبل انتخابات عام 2024، وسط تحقيق مستمر بقيادة الجمهوريين لسنوات في سياسات تعديل المحتوى لشبكات التواصل الاجتماعي الرئيسية.

وبينما انتقد الرئيس جو بايدن وغيره من الزعماء الديمقراطيين الشركة في بعض الأحيان لفشلها في كبح جماح المعلومات الكاذبة حول انتخابات عام 2020 والوباء، كان جوردان وغيره من الجمهوريين في مجلس النواب صريحين في اتهام Meta وشركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى بالمبالغة في رد الفعل من خلال "رقابة" خطاب المحافظين.

في يونيو، رفضت المحكمة العليا محاولة قادها المدعون العامون الجمهوريون لتقييد الاتصالات بين البيت الأبيض وشركات التكنولوجيا. وفي يوليو، ألغت قرارات المحكمة الأدنى التي كانت ستحد من حق الشبكات الاجتماعية في تعديل منشورات المستخدمين.

كانت رسالة زوكربيرج هي المرة الأولى التي تتدخل فيها ميتا علنًا في الدعوى القضائية التي رفعها المدعون العامون الجمهوريون، والتي تزعم أن ضغوط إدارة بايدن عليها وعلى شركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى للتصدي للمعلومات المضللة حول كوفيد-19 كانت بمثابة رقابة غير قانونية، ويعكس استخدام رئيس ميتا لكلمة "الرقابة" استخدام جوردان وغيره من الجمهوريين، وكذلك انتقاده لإدارة بايدن.

لكن زوكربيرج قال أيضًا إن إجراءات تعديل المحتوى التي اتخذتها ميتا كانت خاصة بها وليست نتيجة لإكراه الحكومة - وهو وصف يتفق مع حكم المحكمة العليا بأن المدعين فشلوا في إظهار وجود صلة مباشرة بين ضغوط الحكومة وإزالة منشوراتهم.

كتب زوكربيرج: "نحن نملك قراراتنا، بما في ذلك التغييرات المتعلقة بكوفيد-19 التي أجريناها على إنفاذنا في أعقاب هذا الضغط"، وأضاف: "أشعر بقوة أنه لا ينبغي لنا المساومة على معايير المحتوى لدينا بسبب ضغوط من أي إدارة في أي اتجاه - ونحن مستعدون للرد إذا حدث شيء من هذا القبيل مرة أخرى".

وقد استقبل بعض اليمين انتقاد زوكربيرج لإدارة بايدن وتعهده بالتراجع عن خفض رتبة المحتوى الكاذب المحتمل باعتباره انتصارًا.

إن الإعلان عن أن ميتا لن تخفض رتبة القصص التي تم وضع علامة عليها على أنها انتهاكات محتملة لسياسات التضليل الخاصة بها قد يعني أن الأكاذيب ستنتشر بحرية أكبر على شبكاتها قبل وبعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في عام 2024، و منذ تعليق دونالد ترامب في أعقاب تمرد 6 يناير 2021، أعادت ميتا وشركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى تعيينه ورفعت القيود المفروضة على حساباته.

كما أكد زوكربيرج في الرسالة التقارير التي تفيد بأنه لن يتبرع بعد الآن بالمال للبنية التحتية للانتخابات المحلية من خلال مبادرة تشان زوكربيرج، وهو البرنامج الذي أطلق عليه البعض اسم "زوكر باكس". وذكرت صحيفة واشنطن بوست هذا الشهر أنه لن يدعم البرنامج بعد الآن - مما قد يترك فجوات تمويلية للانتخابات في ولايات قضائية صغيرة.

وكتب زوكربيرج "لقد تم تصميمها لتكون غير حزبية - منتشرة عبر المجتمعات الحضرية والريفية والضواحي"، "ومع ذلك، على الرغم من التحليلات التي رأيتها تظهر خلاف ذلك، أعلم أن بعض الناس يعتقدون أن هذا العمل أفاد طرفًا على الآخر. هدفي هو أن أكون محايدًا ولا ألعب دورًا بطريقة أو بأخرى - أو حتى أبدو وكأنني ألعب دورًا، لذلك لا أخطط لتقديم مساهمة مماثلة في هذه الدورة".



