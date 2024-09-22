الامارات | نظر العين "6 على 6".. اكتسح أوكلاند وحجز موعداً "قارياً" مع الأهلي المصري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضرب العين موعداً مع الأهلي المصري في المرحلة الثانية من كأس القارات "الإنتركونتيننتال"، بعدما تغلب على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا 6-2، اليوم الأحد، على استاد هزاع بن زايد، في المواجهة الإقصائية لمنطقة "أفريقيا- آسيا- المحيط الهادي".

وخلع مدرب "الزعيم" الأرجنتيني هيرنان كيرسبو قلوب الجماهير، بعدما أبقى على النجم المغربي سفيان رحيمي، والظهير المُخضرم بندر الأحبابي على مقاعد البدلاء، فيما استبعد المهاجم لابا كودجو، من خياراته الفنية للمباراة.

ولكن سرعان ما بدد المدافع فابيو كاردوسو المخاوف وتمكن من وضع "الزعيم" في المقدمة بضربة رأس بعد ركنية تلقاها داخل الصندوق ارتقي لها قبل المدافعين، ووضعها في المرمى "7".

وجاء الدور على البديل سيكو بابا، ليُلقي بكلمته في المباراة بهدف أحرزه من مجهود فردي بعد أن راوغ ثلاثة من مدافعي أوكلاند سيتي، وسدد كرة بيسراه استقرت في زاوية صعبة على الحارس تراسي كونور "13".

ولم يكتفِ الزعيم بما قدمه في الدقائق الأولى بل واصل نهجه الهجومية ليوزع بلاسيوس كرة عرضية من الجهة اليسرى، أخطا المدافع النيوزيلندي مايكل هايغر، في إبعادها وأسكنها شباك فريقه، إلا أن الحكم الجزائري مصطفى غربال ألغي الهدف بداعي التسلل "19".

وأثبت الحارس المتألق خالد عيسى حضوره في المباراة بتصديه للمحاولة الأولى التي قام به الضيوف عبر تسديدة ستيب أوكيش التي أطلقها من على حافة الصندوق "22".

ودفع العين ثمن تهاونه فاستقبل هدفاً من ضربة ركنية مباشرة لعبها جيرسون لاغوس بعد أن مرت الكرة من فوق رأس عبدالكريم تراوري "43"، لكن فرحة الضيوف بهدفهم لم تدم طويلاً، إذ سرعان ما وسع ماتياس بالاسيوس الفراق من جديدة بفضل تمريرة نموذجية من سيكو بابا ضربت الدفاع "45+1".

وبدأت المشاكل تظهر على العين من جديد مع مطلع الشوط الثاني، ليباغت ماير بيفان "الزعيم" بتسجيل الهدف الثاني بعدما تلاعب دي فريس بالدفاع قبل أن يمرر إلى "بيفان" غير المُراقب "54".

واستشعر مدرب العين الخطر فزجّ بالمهاجم سفيان رحيمي الذي كان عند الموعد فسجل هدف الاطمئنان بعدما تحرّك بين دفاعات أوكلاند ليستقبل عرضية سالوموني ويغمزها برأسه في المرمى "78".

ووضع البديل الآخر كاكو بصمته بتسجيل الهدف الخامس من تسديدة مُحكمة من خارج الصندوق "90+2".

واختتم سفيان رحيمي مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الشخصي الثاني له والسادس لفريقه "90+4".