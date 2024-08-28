تكنولوجيا: طرح هاتف Infinix Hot 50 5G لأول مرة في 6 سبتمبر مع الكشف عن التصميم والمواصفات الرئيسية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت Infinix أنها ستعلن عن هاتف Infinix Hot 50 5G في الهند في 6 سبتمبر. كما كشف الموقع المصغر الرسمي، والذي يؤكد تاريخ الإطلاق، عن التصميم والمواصفات الرئيسية للجهاز.

تتميز سلسلة Infinix Hot 40 بوحدة كاميرا تشبه آيفون، لكن Hot 50 القادم يتميز بتصميم مختلف تمامًا مع إعداد كاميرا مرتب رأسيًا.

يتميز الجزء الأمامي من الجهاز بشاشة مثقوبة تدعم وظيفة اللمس الرطب، مما يجعلها مناسبة للاستخدام مع الأصابع الرطبة.

ويبدو الجانب العلوي من الهاتف خاليًا، بينما تحتوي الحافة اليسرى على فتحة SIM. ويبدو أن الجهاز يحتوي على مستشعر بصمة مثبت على الجانب. ومع ذلك، لم يتم الكشف عن الحافة السفلية للهاتف بعد.

ومع تصنيف IP54، سيكون الجهاز متاحًا بثلاثة ألوان: الأسود والأزرق والأخضر. وتم التأكيد رسميًا على أن هاتف Infinix Hot 50 5G سيأتي مزودًا بمعالج Dimensity 6300. وهذا يشير إلى أنه سيكون له سعر في المتناول ويمكن أن يصل سعره إلى حوالي 12000 روبية.

سيكون Infinix Hot 50 5G متاحًا بإصدارات 4 جيجابايت و 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية. ومن المتوقع أن يوفر كلا الطرازين 128 جيجابايت من مساحة تخزين UFS 2.2.

وبينما لم يتم الكشف عن حجم بطارية الجهاز، أكدت الشركة أنه سيكون له هيكل رفيع يبلغ 7.8 ملم. لا تزال المواصفات الأخرى لـ Hot 50 5G غير معلنة.

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