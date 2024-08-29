شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة تدوين الملاحظات التلقائية باستخدام الذكاء الاصطناعى تتوفر فى Google Meet والان مع تفاصيل الخبر

بدأت ميزة "تدوين الملاحظات نيابة عني" الأحدث في Google Meet اليوم في الظهور لعملاء Google Workspace الذين يستخدمون إضافات Gemini Enterprise أو Gemini Education Premium أو AI Meetings & Messaging.

وهي تشبه أداة النسخ في Meet، إلا أنها بدلاً من نسخ ما يقوله الجميع تلقائيًا، تلخص ما تحدث عنه الجميع ، وأعلنت Google لأول مرة عن هذه الميزة في مؤتمر Cloud Next لعام 2023.

ولسوء الحظ، لا يدعم التطبيق سوى اللغة الإنجليزية المنطوقة في الوقت الحالي، ولكن يبدو أنه قد يجعل تفويت اجتماع مهم أقل إرهاقًا ، فهو يسجل الملاحظات تلقائيًا في مستند Google ويرفق هذا الملف بحدث التقويم بعد انتهاء الاجتماع، حتى تتمكن من الرجوع إليه لاحقًا ، كما سيرسل هذا المستند إلى منظم الاجتماع وأي شخص آخر قام بتشغيل الميزة.

هل تأخرت عن حضور اجتماع؟ تقول جوجل إن ميزتها الجديدة ستمنحك أيضًا ملخصًا لما فاتك، لذا عندما تتمكن من الانضمام، يمكنك اللحاق بالركب بسرعة ولا ينبغي لأحد أن يقلق بشأن تكرار نفسه، وإذا كنت تستخدم أداة التسجيلات والنصوص في Google Meet في نفس الوقت، فسيتم أيضًا توفير روابط لهذه الملفات في نفس مستند Google مع ملاحظات الاجتماع.

تبدو هذه الميزة أيضًا بمثابة أداة وصول جيدة لأي شخص (مثلي) يواجه صعوبة في معالجة اللغة المنطوقة وتدوين الملاحظات في نفس الوقت، وقد تسمح لهم بالتركيز بشكل أكبر والحضور الكامل أثناء الاجتماعات بدلاً من الاضطرار إلى مطالبة شخص ما بتكرار ما قاله عدة مرات.

وتتوقع Google إكمال طرح الميزة لجميع عملاء Google Workspace بحلول 10 سبتمبر 2024 ولكن لا يوجد ما يضمن مدى دقة ميزة Google Meet الجديدة بالفعل.

وقد يرتكب الذكاء الاصطناعي الكثير من الأخطاء، ففي كل مرة أستخدم فيها أداة النسخ في Meet، يتعين عليّ الرجوع إلى النسخة التي تم إنشاؤها تلقائيًا للتأكد من أنها التقطت المحادثة بشكل صحيح.