شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية تمكين Apple Intelligence إذا كنت خارج الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم أبل مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي في iOS 18.1 و iPadOS 18.1 تحت شعار "Apple Intelligence"، حيث تتوفر هذه الميزات رسميًا حاليًا في الإصدار التجريبي للمطورين في الولايات المتحدة فقط، ولكن من السهل جدًا تشغيلها على أجهزة iPhone و iPad في معظم المواقع الأخرى باستثناء الاتحاد الأوروبي والصين.

السبب الرئيسي وراء تقييد أبل للوصول إلى Apple Intelligence هو أنها تدعم اللغة الإنجليزية الأمريكية فقط في هذا الوقت، ولكن إذا كان بإمكانك العمل مع ذلك - ولديك جهاز متوافق - فلا يوجد سبب فني يمنعك من بدء استكشاف ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة.

الأجهزة المدعومة

يشمل Apple Intelligence مجموعة من القدرات، بما في ذلك تأليف النصوص والرسائل الإلكترونية، وأتمتة الإجراءات عبر تطبيقات مختلفة، وإنشاء الصور، وتلخيص المستندات والنصوص.

ومع ذلك، تتطلب هذه الميزات قدرًا كبيرًا من قوة الحوسبة على الجهاز، لذا قبل القيام بأي شيء، يجدر التحقق مما إذا كان جهازك متوافقًا، ويحتاج مستخدمو iPhone إلى iPhone 15 Pro أو iPhone 15 Pro Max لتشغيل Apple Intelligence، بينما أجهزة iPad التي تعمل بمعالجات Apple silicon M1 أو الأحدث متوافقة فقط.

تثبيت برنامج Beta

إذا كان جهازك مدعومًا، فإن أول شيء عليك القيام به هو تثبيت أحدث إصدار تجريبي للمطورين لجهازك، بمجرد اتباع الإرشادات الواردة وتشغيل جهازك بأحدث إصدار تجريبي (الإصدار التجريبي الثالث حتى كتابة هذه السطور)، اتبع الخطوات التالية على جهاز iPhone أو iPad.

كيفية تمكين Apple Intelligence إذا كنت خارج الولايات المتحدة

1- افتح الإعدادات، ثم انقر فوق عام ➝ اللغة والمنطقة.

2- اضغط فوق إضافة لغة واختر اللغة الإنجليزية (الولايات المتحدة).

3- ارجع إلى قائمة الإعدادات الرئيسية واضغط فوق Apple Intelligence & Siri.

4- اضغط فوق اللغة واختر اللغة الإنجليزية (الولايات المتحدة).

ستتمكن الآن من الانضمام إلى قائمة انتظار Apple Intelligence، والتي يتم قبولها في معظم الحالات في غضون دقائق قليلة، اضغط فوق الانضمام إلى قائمة الانتظار.

بعد انتظار قصير، تتغير الرسالة إلى تشغيل Apple Intelligence، انقر عليها، وستظهر رسالة ترحيب تشير إلى أنك قمت بتمكين ميزات الذكاء الاصطناعي على جهازك بنجاح.