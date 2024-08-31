شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بدون محرك أقراص.. كل ما تريد معرفتة عن تصميم PS5 Pro الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقير جديد عن تسريب نسخة "Pro" من PlayStation 5، وكان PS5 Pro سرًا مكشوفًا في صناعة الألعاب لفترة من الوقت الآن ومن المتوقع أن تعلن Sony عن الجهاز قبل نهاية هذا العام، وكانت التقارير والشائعات السابقة قد أوضحت ترقيات الأجهزة التي من المحتمل أن يحصل عليها الجهاز الجديد على PS5، الآن، تم تسريب تصميم PS5 Pro، إلى جانب خطط Sony للكشف عنه.

"PS5 Pro" هو الاسم الرسمي للجهاز

تأتي المعلومات من المسرب الموثوق billbil-kun، الذي لديه تاريخ في تقديم معلومات دقيقة حول الألعاب غير المعلنة، في تقرير Dealabs الذي نُشر يوم الخميس، شارك معلومات حول الاسم الرسمي المحتمل للجهاز القادم وتفاصيل تصميمه والجدول الزمني للإصدار.

تفاصيل تصميم PS5 Pro

شارك المسرب أيضًا رسمًا تخطيطيًا لـ PS5 Pro المزعوم، استنادًا إلى صورة مرئية للجزء الأمامي من صندوق التغليف النهائي لوحدة التحكم الجديدة، وزعم التقرير أنه لا يمكن مشاركة الصورة المرئية لأسباب تتعلق بحقوق النشر، لكن الرسم التوضيحي أظهر تصميم وحدة تحكم مشابهًا لـ PS5 Slim الذي تم الكشف عنه العام الماضي.

تتميز اللوحات الأمامية لـ PS5 Pro بثلاثة خطوط سوداء أفقية ويأتي الجزء الأمامي من الوحدة مع منفذي USB Type-C وزر الطاقة - مثل PS5، ويقال إن وحدة التحكم القادمة تحتفظ باللون الأبيض التجاري لـ PlayStation 5، ويبدو أيضًا أكثر سمكًا من PS5 slim.

ومع ذلك، من الغريب أن رسم PS5 Pro يفتقر إلى محرك أقراص ومن المحتمل أن الرسم التوضيحي كان يعتمد على النسخة الرقمية من الوحدة، ولم يتمكن المسرب من تأكيد وجود نسخة بمحرك أقراص من PS5 Pro، لكنه قال إنه من الممكن توصيل محرك أقراص خارجي بالوحدة، تمامًا مثل PS5 Slim.

وزعم التقرير أن إطلاق PS5 Pro بدون محرك أقراص يمكن أن يكون "خيارًا تجاريًا" لشركة Sony لبيع الوحدة الجديدة بسعر تنافسي، وقال التقرير أيضًا إن PS5 Pro سيتم شحنه مع نفس وحدة التحكم DualSense التي تأتي في الصندوق مع PS5.

الجدول الزمني لإطلاق PS5 Pro

أخيرًا، ألقى المسرب بعض الضوء على خطط Sony للإعلان عن الوحدة، في وقت سابق من هذا الأسبوع، ظهرت شائعات عن استعداد Sony لاستضافة عرض State of Play بحلول نهاية سبتمبر، حيث اقترح جيف جروب من Giant Bomb أن الشركة قد تكشف عن PS5 Pro في العرض، وفقًا لموقع billbil-kun، سيتم الإعلان عن PlayStation 5 Pro "قريبًا جدًا"، في النصف الأول من سبتمبر 2024.