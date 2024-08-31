شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب يكشف عن اللون البرونزى فى iPhone 16 والان مع تفاصيل الخبر

تقترب هواتف آبل الجديدة من الظهور، وتنتشر الشائعات حول لون برونزي جديد لهاتف آيفون 16، ولكن هذه قد تكون الأكثر تصديقًا حتى الآن: فهو ليس برونزيًا فحسب، بل إنه عبارة عن شبكة من درجات الألوان المختلفة مع لمسة نهائية جميلة من التيتانيوم.



لون أيفون الجديد

يأتي التقرير من نفس المصدر الذي سرب لون التيتانيوم الرمادي الطبيعي لهاتف آيفون 15، لذا ربما يكون هذا هو الأكثر دقة.

هناك عامل آخر يجعل هذا التسريب أكثر مصداقية وهو أن التصميم يحتوي على فتحة لزر الالتقاط الذي سيكون موجودًا في iPhone 16، فإنها تفاصيل صغيرة ولكنها تمنح القليل من المصداقية لكونها الصفقة الحقيقية.

ويبدو أن السبب الأكبر لشراء iPhone 16، حتى الآن، هو ذكاء أبل، وليس مظهره الخارجي.