تكنولوجيا: شركتي أبل وإنفيديا يفكران في الاستثمار في OpenAI بعد حصة مايكروسوفت البالغة 13 مليار دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال والذي كررته بلومبرج لاحقًا، يقال إن شركة أبل تفكر في استثمار بمليارات الدولارات في شركة OpenAI العملاقة للذكاء الاصطناعي.

علاوةً على ذلك، تناقش إنفيديا أيضًا إمكانية المشاركة في جولة التمويل التالية، والتي من المتوقع أن تضع قيمة OpenAI أعلى بكثير من 100 مليار دولار.

لقد كانت OpenAI بلا منازع رائدة المجموعة عندما يتعلق الأمر بإضفاء الطابع الديمقراطي على أدوات الذكاء الاصطناعي.

مع تقديم ChatGPT في أواخر عام 2022، أصبح عملاق الذكاء الاصطناعي اسمًا مألوفًا وسرعان ما أثار اهتمامًا متجددًا بالذكاء الاصطناعي.

وفي مؤتمر WWDC الأخير، قدمت شركة أبل عددًا كبيرًا من ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة التي أطلق عليها اسم Apple Intelligence والتي تضمنت Siri الذي تم إصلاحه.

تم أيضًا تقديم تكامل ChatGPT، مما يتيح لنموذج GPT-4o الأكثر تطورًا التعامل مع الطلبات التي تتجاوز قدرات Siri.

كانت هناك أيضًا خطط لانضمام زميل أبل Phil Schiller إلى مجلس إدارة OpenAI، على الرغم من تأجيل هذه الخطوة في النهاية.

من ناحية أخرى، تعد إنفيديا المورد الرئيسي لشركة OpenAI للأجهزة التي تشغل منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها،لذا فإن اهتمام الشركة بالانضمام إلى أحدث جولات التمويل ليس مفاجئًا بشكل خاص.

لقد ضخت مايكروسوفت أكثر من 13 مليار دولار في OpenAI منذ عام 2019 وتستمر في الوقوف كداعم رئيسي.

توضح المشاركة التي يمكن تصورها لشركة أبل وإنفيديا إلى جانب مايكروسوفت في قائمة الداعمين لـ OpenAI الإمكانات التي يتوقع عمالقة التكنولوجيا أن يشهدوها في مستقبل OpenAI.

ستكون Apple Intelligence متاحة على جميع أجهزة Mac المزودة بـ M1 والإصدارات الأحدث، بما في ذلك جهاز MacBook Air مقاس 13 بوصة.

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