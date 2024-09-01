تكنولوجيا: هاتف iQOO Z9 Turbo Plus ينطلق قريباً بمعالج Dimensity 9300 Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد علامة iQOO التجارية لإطلاق هاتف iQOO Z9 Turbo Plus قريباً للأسواق، ولقد أوضحت أحدث التسريبات موعد الإعلان عن هذا الإصدار وتفاصيل أكثر حول مواصفات الهاتف.

كشف تقرير “MyDrivers” عن خطط iQOO لكشف النقاب عن هاتف iQOO Z9 Turbo Plus في حدث يعقد في نهاية شهر سبتمبر في السوق الصيني.

ولقد أوضحت التسريبات أن هذا الإصدار يأتي بشاشة OLED مسطحة بحجم 6.78 إنش، وجودة عرض 1.5K، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 144Hz، وتأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة.

أيضاً يأتي الهاتف بواجهة OriginOS التي ترتكز على نظام تشغيل Android 14، كما يدعم الهاتف رقاقة Dimensity 9300 Plus.

ويتميز هاتف iQOO Z9 Turbo Plus بقدرة بطارية 6000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80W، كما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل.

كما ينطلق iQOO Z9 Turbo Plus قريباً بكاميرة رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، وكاميرة بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع.

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