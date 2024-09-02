تكنولوجيا: Vivo تستعد لإطلاق هاتف Vivo T3 Ultra للأسواق لاحقاً هذا الشهر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تخطط Vivo لجلب إصدار جديد لسلسلة هواتف Vivo T3، حيث ينطلق قريباً هاتف Vivo T3 Ultra في السوق الهندي، ولقد أوضحت أحدث التسريبات بعض التفاصيل حول هذا الإصدار.

أكدت التفاصيل التي نشرت مؤخراً على أن هاتف Vivo T3 Ultra يأتي برقاقة معالج Dimensity 9200 Plus، كما كشفت التسريبات التي جاءت من AnTuTu على أن الهاتف يأتي بآداء أقوى من هاتف Vivo T3 Pro المميز بمعالج Snapdragon 7 Gen 3 والذي يتوفر بسعر 300 دولار.

ومن المتوقع أن يتوفر إصدار Ultra بسعر يبدأ من 360 دولار، كما تشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار يدعم معايير IP68 في مقاومة الماء والغبار.

أيضاً من المقرر أن يتميز الهاتف بشاشة AMOLED بتصميم منحني من الجانبين، على أن تدعم جودة عرض 1.5K وسطوع بنسبة 4500 nits.

من جانب أخر تتضمن إعدادات الكاميرة في هاتف Vivo T3 Ultra مستشعر Sony IMX921 رئيسي بميزة التثبيت البصري.

ولقد رصد الهاتف في منصة Geekbench بنموذج رقم “V2426” ورقاقة معالج Dimensity 9200 Plus، كما يتميز الهاتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام ونظام تشغيل Android 14.

يذكر أن التوقعات تشير إلى خطط شركة Vivo لإطلاق هاتف Vivo T3 Ultra بشكل رسمي في حدث يعقد في شهر سبتمبر الجاري.

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