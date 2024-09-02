تكنولوجيا: ابل تخطط لإطلاق أجهزة Mac جديدة برقاقات M4 في نوفمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد تقرير جديد من “MacRumors” على خطط ابل لإطلاق إصدارات جديد من أجهزة Mac التي تتميز برقاقات M4 في حدث يعقد في نوفمبر.

عقدت شركة ابل حدث “Scary Fast” في 30 من شهر أكتوبر من العام الماضي لإطلاق أجهزة Mac الجديدة ومن ثم بدأ الشحن في 7 من نوفمبر.

ويختلف جدول ابل الزمني لإطلاق أجهزة Mac الجديدة هذا العام، حيث تخطط ابل للإعلان عن الجيل الجديد وبدء الشحن في شهر أكتوبر.

وتشير التوقعات إلى أن ابل تستعد لإطلاق جهاز Mac mini جديد في خريف هذا العام، والذي يأتي بتصميم جديد يختلف عن الإصدارات السابقة، كما يأتي الإصدار الجديد دون منفذ USB-A، على أن يتضمن 5 من منافذ USB-C.

من جانب أخر تخطط ابل لدعم النموذج الرئيسي، في جميع أجهزة ماك القادمة بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، على أن تشمل جهاز MacBook Pro الذي يأتي بتصميم متحول وحجم 14 إنش.

أيضاً من المتوقع أن تتضمن إصدارات ابل المرتقبة كلاً من أجهزة iMac وMacBook Pro، وMac mini التي تتوفر في خريف هذا العام، على أن تأتي أجهزة iMac وMacBook Pro بترقية في الرقاقة فقط ودون تغيير في التصميم.

كما تشير التوقعات إلى أن ابل ستقدم إكسسوارات جديدة لأجهزة iMac بموصل USB-C، أيضاً أشار المحلل “Mark Gurman” إلى أن منافذ البيع ستبدأ في إستلام أجهزة M4 Mac mini الجديدة في شهر أكتوبر، بينما تتوفر الأجهزة المميزة بشريحة M4 Pro في نوفمبر.

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