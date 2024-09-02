تكنولوجيا: ابل تعمل على تطوير لوحة مفاتيح Magic جديدة لأجهزة الآيباد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير جديد عن تطوير ابل لإصدار جديد من لوحة مفاتيح Magic المخصصة لدعم الجيل القادم من أجهزة الآيباد.

أوضح المحلل “Mark Gurman” في تقرير نشر مؤخراً أن ابل بدأت في إجراء الإختبارات على إصدار جديد من لوحة مفاتيح Magic، والذي يأتي بتكلفة منخفضة لدعم مستخدمي أجهزة iPad وiPad Air.

ولقد قدمت لوحات مفاتيح Magic لأجهزة iPad Pro في شهر مايو الماضي، بينما يختلف الإصدار المرتقب الذي يتوفر بتكلفة أقل في الأسواق.

ومن المتوقع ألا يأتي الإصدار الأقل تكلفة من لوحة مفاتيح Magic بتصميم من الألومنيوم على غرار الإصدارات السابقة، لذا تشير التوقعات إلى أن الإصدار الأقل تكلفة سيأتي بتصميم من السليكون.

أيضاً من المقرر أن تأتي لوحة Magic الجديدة بعد إصدار الشركة السابق Magic Folio التي قدمت للأسواق في 2022 لجهاز iPad 10، ولوحة Magic التي قدمت لأجهزة iPad Air في 2020.

يذكر أن تقرير “Mark Gurman” يشير إلى أن الموعد المتوقع للإعلان عن لوحة مفاتيح Magic في حدث يعقد في منتصف عام 2025 المقبل.

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