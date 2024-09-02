تكنولوجيا: ‏Anker تطلق Nebula Capsule Air؛ أصغر جهاز عرض محمول بدقة 720 بكسل و 150 لومن ANSI

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Anker عن جهاز Nebula Capsule Air، وهو جهاز عرض محمول جديد تدعي الشركة أنه الأصغر فيالسوق مع Google TV.

تبلغ أبعاد الجهاز 68 × 68 × 140 ملم ويزن 650 جرامًا فقط، وقد تم تصميمه لسهولة الحمل دون المساس بالترفيه.

وعلى الرغم من شكله الصغير، إلا أنه يأتي مزودًا بـ Google TV، مما يوفر الوصول المباشر إلى مجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك Netflix.

يستخدم Nebula Capsule Air تقنية العرض DLP 0.16 DMD لتقديم دقة 720 بكسل مع سطوع 150 لومن ANSI، وعرض صور يصل عرضها إلى 100 بوصة.

يوفر الجهاز مرئيات دقيقة ونابضة بالحياة مع تسجيل بنسبة +70 بالمئة، مجموعة ألوان 709، وتوحيد سطوع +27 بالمئة.

يحتوي جهاز العرض على بطارية بسعة 10000 مللي أمبير لمدة تصل إلى ساعتين من التشغيل، قابلة لإعادة الشحن عبرUSB-C.

كما يعمل جهاز Capsule Air بنظام Android 11.0، وتتضمن أجهزته وحدة معالجة مركزية رباعية النواة ARM Cortex-A53، ووحدة معالجة رسوميات G52MC1، وذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 2 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية ذات سعة 16 جيجابايت.



ويدعم الجهاز تقنية Wi-Fi 5، و Bluetooth 5.1، ويعمل بمستوى ضوضاء أقل من 28 ديسيبل لتجربة مشاهدة هادئة.

يتضمن الجهاز واجهات HDMI 2.1 و USB-C، ومكبر صوت مدمج بقدرة 5 واط، ويوفر أوضاع عرض متعددة، بما في ذلك الأمام والخلف والسقف.

وللحصول على جودة الصورة، تتميز كاميرا Capsule Air بضبط تلقائي للصورة في الوقت الحقيقي وتصحيح الانحراف التلقائي للحصول على صور واضحة ومحاذاة بشكل جيد.

تقدم Anker أيضًا ملحقات مثل Snap-On Base للتركيب على الحائط أو الرف، وحامل Gimbal لزوايا قابلة للتعديل 360 درجة، وحامل Power Bank Tripod، الذي يوفر إمالة بمقدار 90 درجة ويطيل وقت تشغيل جهاز العرض لمدة ساعتين بفضل بطارية بسعة 9600 مللي أمبير.

يبلغ سعر Nebula Capsule Air حوالي 399.99 دولارًا وهو متوفر حاليًا في الولايات المتحدة. وتُباع الملحقات مثل Gimbal Stand و Power Bank Tripod بشكل منفصل مقابل 49.99 دولارًا و129.99 دولارًا على التوالي. ومع ذلك، لم يتم تأكيد التوفر في مناطق أخرى بعد.

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