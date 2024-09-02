تكنولوجيا: الإعلان عن سماعة Redmi Buds 6 Lite اللاسلكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شاومي عن إصدار جديد من سماعات Redmi اللاسلكية، حيث تنطلق سماعة Redmi Buds 6 Lite بعمر شحن يصل إلى 38 ساعة من التشغيل.

تتميز سماعة Redmi Buds 6 Lite اللاسلكية بمشغلات بحجم 12.4مم، وميزة إلغاء الضوضاء، كما يتميز تصميم السماعة برأس من السيليكون للتثبيت بكفاءة داخل الأذن.

أيضاً تدعم السماعة تقنية البلوتوث 5.3، وإلغاء الضوضاء بقدرة 40 ديسيبل، كما تدعم إلغاء الضوضاء الخلفية في المكالمات عبر اثنان من الميكروفونات في كل سماعة.

وتتميز السماعة بدعم ضبط EQ عبر تطبيق Xiaomi Earbuds على الهواتف الذكية، كما تدعم السماعة عمر شحن يصل إلى 7 ساعات من التشغيل، أو 38 ساعة مع الحافظة.

وتتوفر سماعة Redmi Buds 6 Lite بإختيارات ألوان تشمل الأسود، والأبيض، وأيضاً اللون الأزرق، على أن تنطلق للأسواق بسعر 20 يورو.

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