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حسام عاشور: علاقتي بجماهير الأهلي رائعة وهذا سبب أزمتي مع الإدارة

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ياسر رشاد - القاهرة - تحدث حسام عاشور نجم منتخب مصر و النادي الأهلي السابق، عن تفاصيل أزمته الشهيرة مع القلعة الحمراء قبل رحيله.

وقال حسام عاشور في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة على قناة الحياة: "أعشق النادي الأهلي هو أكثر من بيتي، وقضيت أوقات في المعسكرات أكثر من التي قضتها مع أسرتي".

وتابع: "علاقتي بجماهير الأهلي رائعة جدا، وأزمتي مع الفريق كانت سوء تفاهم فقط ليس ألا، وليس لدي أي مشكلة مع أحد حاليا".

وأتم: "مستعد لخدمة النادي الأهلي في أي وقت بالطبع إذا كان في حاجة لي، ولا أسعى لأي شئ ولكني في أي وقت سيطلبني النادي سأكون متواجد على الفور".

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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