ترتيب بطولة العالم للسائقين قبل سباق جائزة سنغافورة الكبرى للفورميلا وان

ياسر رشاد - القاهرة - قبل انطلاق السباق النهائي لجائزة سنغافورة الكبرى للفورميلا وان على حلبة مارينا باي يواصل الهولندي ماكس فيرستابين صدارته لبطولة العالم للفورميلا وان لموسم ٢٠٢٤ متقدما على لاندو نوريس سائق مكلارين بفارق ٥٩ نقطة بعد نهاية الجولة السابعة عشرة لبطولة العالم والتي اقيمت في اذربيحان .

وكان سائق مكلارين أوسكار بياستري قد أحرز المركز الأول في جائزة أذربيجان ليحصل على ٢٥ نقطة بينما حصل شارل ليكلير سائق فيراري على المركز الثاني ويحصد ١٨ نقطة بينما اضاف سائق مرسيدس جورج راسل ١٥ نقطة إلى رصيده بعد احتلاله المركز الثالث .

وهذا هو ترتيب العشرة سائقين الأوائل في بطولة العالم للسائقين للفورميلا وان قبل جائزة سنغافورة الكبرى على حلبة مارينا باي :

الاول : ماكس فيرستابين ٣١٣ نقطة

الثاني : لاندو نوريس ٢٥٤ نقطة

الثالث : شارل ليكلير ٢٣٥ نقطة

الرابع : أوسكار بياستري ٢٢٢ نقطة

الخامس : كارلوس ساينز ١٨٤ نقطة

السادس : لويس هاميلتون ١٦٦ نقطة

السابع : جورج راسل ١٤٣ نقطة

الثامن : سيرجيو بيريز ١٤٣ نقطة

التاسع : فرناندو الونسو ٥٨ نقطة

العاشر : لانس استرول ٢٤ نقطة