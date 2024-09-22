أمير هشام: الزمالك يصطدم بمطالب الأندية المالية لضم مدافع جديد

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن نادي الزمالك يرغب في تدعيم خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الصعوبة التي تواجه إدارة الزمالك، هو أن الأندية تطلب مبالغ ضخمة من أجل التخلي عن لاعبيه، ولكن النادي سوف يتحرك من أجل ضم مدافع جديد".

خالد جلال: لعب الزمالك بالناشئين في كأس مصر خطأ كبير

قال خالد جلال نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض سيواجه أزمة كبيرة في مباراة القمة بخصوص الجزئية البدنية.

وتابع خالد جلال تصريحاته لبرنامج استاد المحور مع خالد الغندور:" الزمالك يعتمد بشكل كبير خلال الفترة الحالية على صفقات الشتاء مثل عبدالله السعيد وناصر ماهر وأحمد حمدي قبل إصابته.

وأضاف:" فريق الزمالك كان يحتاج الحصول على بطولة خلال الموسم الماضي، لذلك أرى أن قرار لعب مسابقة كأس مصر بالناشئين كان قرار خاطيء.