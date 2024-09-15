شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. تعرف على أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone 14 Pro Max و iPhone 16 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركت أبل سلسلة أيفون 14، وهناك 4 طرازات في السلسلة تشمل، iPhone 14 iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max، وفيما يلي نعرض أبرز الاختلافات بين iPhone 16 وبين هاتف كما يلي:
عند المقارنة، تعمل طرز iPhone 14 بشكل أفضل من سابقاتها، على الرغم من استخدام نفس الشرائح، حيث قدمت كلا المجموعتين خيار لون جديد حصري في العام التالي لإصداراتهما، وفيما يلى نعرض مقارنة بين iPhone 14 Pro Max وGoogle Pixel 9 كما يلى:iPhone 14 Pro Max
البطارية: li-ion 4323 ميلي أمبير.
الكاميرا الخلفية: كاميرا أساسية 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.8
كاميرا 12 ميجا بزاوية عريضة مع فتحة عدسة 2.2
الكاميرا الأمامية: كاميرا بدقة 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.9
مقاس الشاشة: 6.7 inches, 110.2 cm2
دقة الشاشة: 1290 x 2796 pixels
المعالج: Apple a15 Bionic 5 nm
شرائح الاتصال: شريحتين من نوع Nano-sim) و esim )
أو ( dual esim – international)
المعالج: سداسي النواة Apple A18 Pro بتكنولوجيا 3 نانو
التخزين / الرام: 128/256/512 جيجا بايت مع 8 جيجا رام
الكاميرا: خلفية 48+12 م.ب
الكاميرا الامامية 12 م.ب
الشاشة: 6.1 بوصة بدقة 1179x2556 بكسل بها نوتش
نوع الشاشة : LTPO Super Retina XDR OLED
نظام التشغيل: iOS 18
البطارية: 3561 مللي أمبير
الوزن : 227 جرام
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