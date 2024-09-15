16 كفيفا يستفيدون من اكتساب ضياء أبها

اختتمت فعاليات برنامج اكتساب لـ 16 كفيفًا من جمعية ضياء بعسير والذي استضافته الكلية التقنية بابها لمدة أسبوعين، وذلك بحضور عميد الكلية التقنية بآبها الدكتور يحيى بن مشبب آل كاسي الذي أشار إلى أنه تم تدريب المستفيدين من خلال أحد الكفيفيين بالجمعية وباحترافية عالية وتزويدهم بالمهارات الأساسية للحاسب الآلي لتوفير الاكتفاء لدى الكفيف في المجالات التقنية والمهنية وأضاف أنه استفاد من البرنامج 16 كفيفًا، إذ قدمت الكلية جميع التسهيلات التي يحتاجونها لتنفيذ البرنامج بقاعات التطوير بالكلية وتنفيذ البرنامج، وأوضح أن ذلك يأتي في إطار الشراكات المجتمعية مع الجهات والقطاعات الخاصة والعامة بالمنطقة ومد جسور التواصل معهم وفتح آفاق التدريب والمهارات في جميع تخصصات الكلية التي تخدم سوق العمل وفق رؤية 2030.

وأعرب آل كاسي عن شكره وتقديره لكل المشاركين على انضباطهم خلال فترة التدريب وأيضًا لجميع المشاركين من الكلية لتقديم الخدمات والتسهيلات لهؤلاء الشريحة الغالية على المجتمع، مؤكدًا أن الكلية وضمن رسالتها وأهدافها ستقدم جميع برامجها لشرائح المجتمع كافة.