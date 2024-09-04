شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: iPhone 16 Plus آخر نسخة "بلس" من أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نحن جميعًا على استعداد لمشاهدة إطلاق سلسلة iPhone 16 الرائدة من الجيل التالي من أبل يوم الاثنين 9 سبتمبر، ومن المتوقع أن تظهر أربعة طرازات على المسرح، بما في ذلك iPhone 16 Plus، وفي حين من المتوقع أن تقدم أبل ترقيات كبيرة لجميع طرازاتها، فقد يكون هذا الإطلاق أيضًا هو المرة الأخيرة التي نرى فيها طراز Plus جديدًا في التشكيلة.

ووفقًا لتقارير مختلفة، تخطط أبل لإجراء تغيير كبير في عائلة iPhone الخاصة بها في عام 2025، مع تقديم iPhone 17 Slim الجديد، ومن المحتمل إزالة طراز Plus من التشكيلة.

ووفقًا للمحلل الشهير Ming-Chi Kuo، قد يتم التخلص التدريجي من iPhone Plus، الذي تم تقديمه كخيار طراز أساسي أكبر حجمًا مع تشكيلة iPhone 14، لصالح iPhone 17 Slim، تمامًا كما استبدلت أبل iPhone mini بـ Plus.

وبحسب ما ورد، قد تكون هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أبل لتجديد اهتمام المستخدمين بهواتف ايفون القياسية، والتي طغت عليها شعبية طرازات Pro المتميزة في السنوات الأخيرة.

ومع ذلك، قد لا يحل iPhone 17 Slim محل Plus، وبدلاً من ذلك، يقترح Kuo أن iPhone 17 Slim سيكون إضافة جديدة تمامًا، ويستهدف مستخدمي ايفون الذين يعطون الأولوية للجماليات والتصميم على ميزات الكاميرا المتطورة الموجودة في إصدارات Pro.

وتكشف تقارير أخرى مختلفة، بما في ذلك تقرير من المحللين Jeff Pu وRoss Young من Display Supply Chain Consultants، أن iPhone 17 Slim سيكون جهازًا أنحف وأكثر تركيزًا على التصميم، وربما بشاشة مقاس 6.6 بوصة.

ويقترح Kuo وPu أنه قد يتميز بإطار معدني من سبائك التيتانيوم والألمنيوم ويحتفظ بفتحة Dynamic Island التي أصبحت ميزة جديدة في تصميمات iPhone.

أما بالنسبة لجهاز iPhone 16 Plus القادم، والذي قد يكون آخر iPhone Plus، فمن المتوقع أن يجلب معه مجموعة من التحديثات الجديدة، ومن المتوقع أن يتميز iPhone 16 Plus بشاشة كبيرة مقاس 6.7 بوصة، مما يواصل تقليد توفير خيار شاشة كبيرة في تشكيلة أبل، ومع ذلك، على عكس طرازات Pro، ستحتوي الشاشة على معدل تحديث 60 هرتز.

ويُقال إن كل من iPhone 16 و 16 Plus يتميزان بتصميم من الألومنيوم، مما يساهم في بنائهما خفيف الوزن مع الحفاظ على لمسة نهائية أنيقة ومتينة، ومن المتوقع أن يوفر iPhone 16 Plus، الذي يعمل بشريحة A18 الجديدة، دفعة أداء ملحوظة، مما يضمن تعدد المهام السلس والمعالجة الفعالة لمختلف التطبيقات والألعاب.

وستدمج أبل أيضًا Apple Intelligence في طرازات iPhone 16 القياسية، بما في ذلك iPhone 16 Plus، لتحسين تجربة المستخدم من خلال قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مثل تفاعلات Siri المحسنة، وفرز الصور بشكل أكثر ذكاءً، والاقتراحات الأكثر تخصيصًا.

من ناحية الكاميرا، من المتوقع أن يتميز iPhone 16 Plus بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل مع تقريب بصري 2x، مما يسمح للمستخدمين بالتقاط لقطات مفصلة وواسعة الزاوية بسهولة، ومن المتوقع أن يعمل الجهاز ببطارية بسعة 4006 مللي أمبير في الساعة، مما يوفر عمر بطارية طويل يمكن أن يستمر طوال اليوم بسهولة.

وستتضمن خيارات التخزين إصدارات بسعة 128 جيجابايت و256 جيجابايت و512 جيجابايت، لتلبية مجموعة من احتياجات المستخدمين من تخزين البيانات المتوسطة إلى الثقيلة.