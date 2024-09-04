تكنولوجيا: مستخدمي هاتف Pixel 9 Pro XL يواجهون مشكلات تتعلق بالسطوع التلقائي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أبلغ بعض مستخدمي هاتف Pixel 9 Pro XL الجديد عن مشكلات تتعلق بميزة السطوع التلقائي.

فقد ذكر أحد المستخدمين أنه غالبًا ما يتعين عليه ضبط السطوع يدويًا إلى مستوى أكثر راحة. ويبدو أن هذه المشكلة أكثر وضوحًا بالنسبة للمستخدمين الذين قاموا بالترقية من هاتف Pixel 7 Pro، وهو الجهاز الذي لم يواجهوا فيه مثل هذه المشكلات.

كما اقترح أحد مستخدمي Reddit، المعروف باسم Matteventu، سببًا محتملاً وراء مشكلة السطوع التلقائي. ويتوقع بأن استعادة نسخة احتياطية من جهاز سابق، مثل Pixel 7 Pro، قد يكون السبب.

إذا تم ترحيل نموذج السطوع التكيفي من الجهاز الأقدم إلى Pixel 9 Pro XL، فقد يتسبب ذلك في حدوث مشكلات.

يحتوي هاتفي Pixel 9 Pro XL و Pixel 7 Pro على لوحات عرض مختلفة، مما يعني اختلاف مستويات السطوع والمنحنيات الخاصة بهما. وقد يؤدي هذا الاختلاف إلى توقعات غير صحيحة لمستويات السطوع عند استخدام الوضع التلقائي.

تتميز الأجهزة الموجودة في Pixel 9 Pro XL بلوحة عرض يمكن أن تصل إلى 2000 نتس في المتر المربع في وضع السطوع العالي (HBM).

وفي المقابل، يمكن أن تصل شاشة Pixel 7 Pro إلى ما يصل إلى 1000 نتس فقط في ظل ظروف مماثلة.

قد يكون هذا الاختلاف الكبير في قوة السطوع سببًا آخر لمشكلات السطوع التلقائي. وقد لا يكون إصدار السطوع التكيفي من Pixel 7 Pro مناسبًا تمامًا لإمكانية السطوع الأعلى في Pixel 9 Pro XL، مما يؤدي إلى تعديلات غير دقيقة في السطوع.

كيفية إعادة ضبط السطوع التكيفي

إذا كنت تواجه مشكلات مماثلة مع السطوع التلقائي على هاتف Pixel 9 Pro XL، فهناك خطوات يمكنك اتخاذها لإعادة تعيين نموذج السطوع التكيفي.

وإليك كيف يمكنك القيام بذلك:

1. انتقل إلى الإعدادات على هاتفك.

2. اضغط على التطبيقات ثم حدد عرض جميع التطبيقات.

3. في القائمة، ابحث عن Device Health Services واضغط عليها.

4. انتقل إلى خيارات التخزين وذاكرة التخزين المؤقت.

5. اضغط على مسح التخزين، حيث سترى خيار إعادة تعيين السطوع التكيفي.

سيؤدي اتباع هذه الخطوات إلى إعادة ضبط السطوع التكيفي، مما قد يؤدي إلى حل المشكلة. ومع ذلك، قد لا تؤدي إعادة الضبط إلى محو النموذج الدقيق الذي طوره الهاتف بمرور الوقت بشكل كامل.

قد يظل المستخدمون بحاجة إلى ضبط السطوع يدويًا لفترة من الوقت حتى يتعرف نموذج السطوع التكيفي على ما يرغبون فيه.

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