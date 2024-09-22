الامارات | رجل يطالب طليقته بـ 30 ألف درهم تعويضاً عن إصابة ابنهما «لإهماله في المطبخ»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام رجل دعوى قضائية في محكمة الفجيرة الاتحادية يطالب فيها بإلزام طليقته بأن تؤدي له وبصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر 30 ألف درهم تعويضاً جابراً عن أضرار مادية وأدبية ونفسية لحقت به وبطفله الذي تعرض لإصابات وهو يلهو في المطبخ بعد أن تركته بمفرده دون عناية أو رعاية، فيما رفضت المحكمة الدعوى لعدم ثبوت الأدلة.

وفي التفاصيل رفع رجل دعوى قضائية ضد مطلقته طالبها بتعويض مالي قدره 30 ألف درهم، نتيجة تعرض طفله لإصابات بليغة أثناء لهوه في المطبخ، موضحاً أن طليقته أهملت طفله المحضون، وتركته يلهو في المطبخ دون رقابة ما عرضه للخطر.

من جهتها، أفادت المحكمة بأن المقرر أن المسؤولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانب المسؤول أدى إلى ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما، بحيث يثبت أن هذا الضرر قد نشأ عن ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثة، واستخلاص وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب للمسؤولية وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة مما يدخل في تقدير محكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه.

وأضافت أن معنى الخطأ يشمل الإهمال والفعل العمد على حد سواء بما مفاده أن المشرع في نطاق المسؤولية التقصيرية لا يميز بين الخطأ العمدي وغير العمدي ولا بين الخطأ الجسيم والخطأ اليسير، فكل منها يوجب تعويض الضرر الناشئ عنه وأنه يكفي لقيام المسؤولية مجرد إهمال وعدم الحيطة أو اليقظة.

وحكمت المحكمة برفض الدعوى لعدم ثبوت الأدلة وألزمت المدعي برسوم ومصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة.

• الرجل ادعى أن طليقته أهملت طفله المحضون، وتركته يلهو في المطبخ دون رقابة ما عرّضه للخطر.