الامارات | 53.5 ألف وحدة دم جديدة جمعتها «دمي لوطني» منذ بداية العام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جمعت مبادرة «دمي لوطني» 53 ألفاً و561 وحدة دم منذ بداية العام الجاري، وذلك عبر 572 حملة نفذتها في مؤسسات حكومية وخاصة.

وبلغ عدد المتبرعين الكلي في الحملات 31 ألفاً و844 متبرعاً، بينهم 20 ألفاً و663 متبرعاً جديداً، بنسبة بلغت 39%.

وتقام المبادرة تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتنظم بشراكة استراتيجية وتعاون بين خدمة «الأمين»، وهيئة الصحة في دبي، و«الإمارات اليوم»، ومؤسسة دبي الأكاديمية الصحية.

وأكدت الرئيس والمدير الطبي لمركز دبي للتبرع بالدم، التابع لـ«دبي الصحية»، الدكتورة مي رؤوف، لـ«الإمارات اليوم»، استمرار المبادرة في تنفيذ حملات خارجية تستهدف مؤسسات حكومية وخاصة، إضافة إلى توزيع حافلات التبرع المتنقلة في مناطق مختلفة، بهدف جمع أكبر عدد ممكن من وحدات الدم، وتوفير مخزون كافٍ من مختلف فصائله.

وذكرت أن المتبرعين الشباب في الفئة العمرية بين 18 و35 عاماً، تصدروا قائمة المتبرعين بنسبة 41.6%، فيما بلغت نسبة مشاركة النساء المتبرعات بالدم 14%، بنحو 7619 متبرعة.

وأضافت أن إجمالي عدد الحملات التي نفذت في الجهات الحكومية منذ يناير الماضي بلغ 77 حملة، شارك فيها 4503 متبرعين.

ونفذت المبادرة خلال العام الجاري ثماني حملات في القرية العالمية في دبي، وتبرع خلالها 343 شخصاً من مختلف الجنسيات.

وذكرت أن «دبي الصحية» تمتلك عدداً من الحافلات عالية المستوى والتجهيزات، تتوافر فيها أعلى المعايير والاشتراطات المعمول بها دولياً، وتكفل سلامة الدم ومأمونيته، وتضمن راحة المتبرعين، كما أنها تسهم في التوعية بأهمية التبرع بالدم وفوائده، مشيرة إلى أن «المركز نجح في الوصول إلى فئات كثيرة من أفراد المجتمع، بفضل برامج التوعية المستمرة».

ونجحت حملة «دمي لوطني» منذ انطلاقها في توفير آلاف من وحدات الدم لإنقاذ حالات مرضية حرجة، ومصابين بأمراض مزمنة، مثل السرطان والقصور الكلوي، وأشخاص أصيبوا في حوادث بليغة ويحتاجون إلى وحدات دم لإنقاذ حياتهم.

وحسب مركز دبي للتبرع بالدم، فإن وحدة الدم الواحدة يمكن أن تسهم في إنقاذ حياة ثلاثة أشخاص ممن تتطلب حالاتهم الصحية نقل دم. ودعا المركز أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين والزوار إلى المشاركة في الحملة، لتوفير أكبر كمية من الدم لإنقاذ الأرواح.

• 31.8 ألفاً عدد المتبرعين الكلي في الحملات.