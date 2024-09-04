تكنولوجيا: تسريب جديد يكشف عن الإطار الزمني لإطلاق هاتف Find N5 مع المعالج والشاشة وتفاصيل الكاميرا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في العام الماضي، كشفت شركة OPPO عن الهاتف القابل للطي OPPO Find N3 في السوق الصينية. ومع ذلك، لم يتم إطلاق خليفته هذا العام.

وزعمت التقارير الأخيرة أن الشركة قد تكشف عن هاتف OPPO Find N5 في الربع الأول من عام 2025. وفي تسريب جديد، شارك موقع Digital Chat Station بعض التفاصيل الأساسية حول هاتف OPPO القابل للطي من الجيل التالي.

الهواتف القابلة للطي التي تم إطلاقها هذا العام، مثل Vivo X Fold 3 Pro و Honor Magic V3 و Samsung Galaxy Z Fold 6، جميعها مجهزة بمعالج Snapdragon 8 Gen 3.

ووفقًا لـ DCS، سيأتي Find N5 مزودًا بمعالج SM8750، وهو الجيل التالي من Snapdragon 8 Gen 4، والذي من المقرر أن يظهر لأول مرة في شهر أكتوبر.

لذلك، يبدو أن Find N5 قد يكون أول هاتف قابل للطي في العالم مدعوم بمعالج Snapdragon 8 Gen 4.

ويشير التسريب إلى أن الشاشة الداخلية القابلة للطي والشاشة الخارجية ستدعمان دقة 2K.

وستحتوي اللوحة الخلفية للجهاز على إعداد رئيسي لكاميرا ثلاثية بواسطة كاميرا سوني بدقة 50 ميجابكسل. سيتم ضمها بواسطة كاميرا مقربة من نوع Periscope وربما عدسة فائقة الاتساع.

ومثل الطراز السابق، سيحتوي Find N5 على إعداد كاميرا دائري كبير. والجدير بالذكر أن هاتف Find N5 سيكون نحيفًا وخفيف الوزن بشكل استثنائي، حيث يقدر سمك الجسم بحوالي 9.x ملم. وسيتضمن أيضًا زرًا منزلقًا للتنبيه ثلاثي المراحل ومن المتوقع أن يتميز بتعزيز هيكلي محسّن وعزل للماء.

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