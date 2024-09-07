شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تختبر قدرة مساعدها الذكى Ask Photos على فهم ما فى صورك والان مع تفاصيل الخبر

تختبر شركة جوجل ميزة "اسأل الصور" الجديدة التي تتيح لك استكشاف مكتبة الصور الخاصة بك بطرق جديدة، الميزة التي عرضتها جوجل لأول مرة في مايو، يتم طرحها لمستخدمي Google Labs المختارين في الولايات المتحدة وستتيح لك طرح أسئلة مثل "أين خيمنا آخر مرة؟" أو "ماذا تناولنا الطعام في الفندق؟"

وباستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل، سيقدم تطبيق الصور بعد ذلك استجابةً استنادًا إلى المحتوى الموجود في صورك، بالإضافة إلى سحب الصور ذات الصلة بسؤالك.

وتقول جوجل أنه يمكنك حتى استخدام Ask Photos لإكمال المهام، مثل تلخيص الأشياء التي قمت بها في إجازة حديثة أو اختيار أفضل الصور لعائلتك لوضعها في ألبوم مشترك، ويمكنك الاشتراك في قائمة الانتظار للوصول إلى Ask Photos على موقع جوجل على الويب .

وعند استخدام Ask Photos، ستتيح لك Google التبديل إلى ما تسميه الآن "البحث الكلاسيكي أو الطريقة الحالية للعثور على الصور، لكن جوجل تقدم ترقية لهذا أيضًا، حيث يمكنك الآن البحث عن الصور باستخدام لغة طبيعية، مثل "أليس وأنا نضحك" أو "التجديف بالكاياك على بحيرة محاطة بالجبال".

ويمكنك بعد ذلك فرز نتائج البحث حسب التاريخ أو الصلة، ويتم طرح هذه الميزة باللغة الإنجليزية على Android وiOS، مع المزيد من الدعم لمزيد من اللغات التي ستصل في "الأسابيع المقبلة".

واستعدادا لهذا التغيير، استبدلت خدمة Google Photos علامة التبويب "المكتبة" بصفحة مجموعة جديدة من المفترض أن تسهل العثور على جميع صورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك، ورغم أنني لم أجد الوقت الكافي لاستكشاف علامة التبويب الجديدة، فسأستفيد بالتأكيد من البحث باللغة الطبيعية حتى أتمكن أخيرًا من العثور على صور معينة دون الحاجة إلى التمرير عبر آلاف الصور أو تضييق نطاق البحث حسب الموقع.