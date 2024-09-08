شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب سيتوقف عن العمل إذا كنت تستخدم تطبيق MacOS القديم.. ماذا يجب أن تفعل؟ والان مع تفاصيل الخبر

يقدم تطبيق واتساب باستمرار ميزات جديدة ما يعني أن أنظمة أندرويد وiOS وmacOS الأقدم لا يمكنها دعمها إلى الأبد، وهذا الأسبوع أكدت ميتا أن تطبيق macOS القديم لـ واتساب سيتوقف عن العمل وطُلب منهم تثبيت تطبيق واتساب macOS الجديد على الفور.

تأتي التفاصيل حول إيقاف تشغيل التطبيق القديم عبر WaBetaInfo هذا الأسبوع، ويدعي المرشد أن الأشخاص لديهم 54 يومًا قبل اختفاء إصدار macOS WhatsApp القديم.

ويشير ميتا إلى أنه يمكن لمستخدمي macOS تنزيل الإصدار الجديد من موقع واتساب الرسمي أو التوجه إلى Mac App Store والحصول على إصدار واتساب المتوافق قبل انتهاء الموعد النهائي.

فلماذا يختفي إصدار واتساب القديم على نظام التشغيل macOS؟ تم إنشاء هذا الإصدار من واتساب باستخدام Electron والذي كان يعمل بشكل فعال كتطبيق ويب على نظام التشغيل ماك وكان به قيود على الأداء.

من المحتمل ألا يكون التطبيق القديم مناسبًا في عام 2024 مع مجموعة واسعة من الميزات التي يقدمها تطبيق المراسلة.

لذلك، يأتي تطبيق واتساب macOS الجديد المصمم باستخدام تقنية Catalyst التي تستخدم تطبيق iOS كقاعدة له ويمكن تشغيله أصلاً على أجهزة Mac، مما يجعله أسرع وأكثر استجابة للميزات الجديدة على الفور.

يمكنك استخدام تطبيق WhatsApp macOS الجديد إذا كان نظامك يعمل بإصدار macOS 11 أو أعلى.

في هذه الأثناء، لا يزال يتعين على واتساب تطبيق أصلي لمستخدمي آيباد، الذين يمكنهم الاعتماد فقط على إصدار الويب الذي يعمل على أي متصفح ويب.