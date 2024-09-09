شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ابل تعلن رسميًا عن iPhone 16 و iPhone 16 Plus مع زر جديد للتحكم في الكاميرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Apple اليوم عن iPhone 16 مقاس 6.1 بوصة و iPhone 16 Plus مقاس 6.7 بوصة، مع ميزة جديدة رئيسية وهي التحكم في الكاميرا عبر زر على جانب الأجهزة.

كما أشيع، فإن التحكم في الكاميرا يقع أسفل زر الطاقة، ويمكنك التحكم في ميزات مختلفة في تطبيق الكاميرا بالضغط عليه أو التمرير عليه.

هناك بعض التغييرات الملحوظة في التصميم الخارجي لكلا الجهازين هذا العام، أولاً، تم ترتيب مجموعة الكاميرا الخلفية عموديًا على iPhone 16 و16 Plus مع نتوء على شكل حبة دواء.

ثانيًا: وصل Action button الذي ظهر لأول مرة في طرازات Pro في العام الماضي إلى الطرز الأقل تكلفة، هذا الزر، الذي يحل محل مفتاح كتم الصوت، قابل للتخصيص، يمكنك إعداده لتنشيط المصباح اليدوي أو تسجيل Voice Memos، يمكنه تشغيل Shortcuts، وبدءًا من iOS 18، يمكنك استخدامه لضبط إعداد مركز التحكم. يمكنك إعداد زر Action للحصول على وظائف مختلفة في أوقات مختلفة من اليوم.

ثالثًا: يوجد زر آخر جديد للتحكم في الكاميرا مخصص لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو، لذلك لن تضطر إلى النقر على شاشتك أو الضغط على أحد أزرار الصوت أو استخدام مشغل عن بعد لالتقاط صورة أو تسجيل، ستتمكن من ضبط إعدادات الكاميرا عن طريق تحريك إصبعك ذهابًا وإيابًا على الزر الحساس للمس، يمكن أن يكون هذا بمثابة تغيير كبير للمصورين الذين يركزون على iPhone.

يعمل زر التحكم في الكاميرا أيضًا مع ميزة ذكاء بصري جديدة على غرار Google Lens والتي ستأتي إلى iPhone 16 في وقت لاحق من هذا العام، على سبيل المثال، يمكنك توجيه هاتفك إلى مطعم جديد والنقر فوق عنصر التحكم في الكاميرا ومعرفة تفاصيل حول القائمة وساعات العمل.

سيتم تشغيل Apple Intelligence بواسطة مجموعة شرائح A18 الجديدة كليًا، يحتوي على وحدة معالجة مركزية أسرع بنسبة 30 بالمائة من تلك الموجودة في iPhone 15، ووحدة معالجة رسومية أسرع بنسبة 40 بالمائة. هناك محرك عصبي مطور يُقال إنه أسرع بما يصل إلى ضعف سرعة التعلم الآلي، وكما هو متوقع، ستبدأ ميزات Apple Intelligence في الظهور في الولايات المتحدة باللغة الإنجليزية في أكتوبر، قبل التوسع إلى بعض البلدان الأخرى في ديسمبر ولغات أخرى في عام 2025.

وتقول شركة Apple أن شريحة A18 توفر أداء وحدة معالجة مركزية أسرع بنسبة 30% مقارنة بشريحة A16 Bionic في الجيل السابق من iPhone 15 و iPhone 15 Plus.

تتوفر ميزة Apple Intelligence على iPhone 16 وiPhone 16 Plus، مما يعني أن ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي ستكون مدعومة عبر مجموعة iPhone 16 بالكامل، بعد أن كانت مقتصرة في السابق على iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max.