افادت وكالة "أ.ف.ب"، بأن "وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن يصل إلى القاهرة في إطار جهود الدفع باتجاه التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة".

كانت هذه تفاصيل خبر أ.ف.ب: بلينكن يصل إلى القاهرة في إطار جهود الدفع باتجاه التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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