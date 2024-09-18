دانت نقابة صيادلة لبنان في بيان، "حملة الاجرام الصهيونيّة، المستمرّة التي تصيب اللبنانيين يوميّاً، مستبيحة سيادة لبنان وأمن شعبه، سيّما الحادثة الاخيرة التي تشكّل جريمة لا يتصوّرها عقلٌ بشرّي".
وأعلنت "الحداد اليوم، مع حصر نشاطها الاداري بالمعاملات المتعلقّة بادخال الادوية وذلك حفاظاً على الامن الصحّي للمواطنين".
وناشدت "المجتمع الدولي وما تبقى من ضمير عالمي، الى حماية لبنان وشعبه وسيادة اراضيه من الاجرام الصهيوني، وكذلك الحكومة القيام بمسؤوليتها في حماية هذا البلد" .
كانت هذه تفاصيل خبر نقابة الصيادلة أعلنت الحداد اليوم مع حصر نشاطها بالمعاملات المتعلقّة بادخال الادوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.