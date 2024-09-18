نقابة الصيادلة أعلنت الحداد اليوم مع حصر نشاطها بالمعاملات المتعلقّة بادخال الادوية

دانت نقابة صيادلة لبنان في بيان، "حملة الاجرام الصهيونيّة، المستمرّة التي تصيب اللبنانيين يوميّاً، مستبيحة سيادة لبنان وأمن شعبه، سيّما الحادثة الاخيرة التي تشكّل جريمة لا يتصوّرها عقلٌ بشرّي".

وأعلنت "الحداد اليوم، مع حصر نشاطها الاداري بالمعاملات المتعلقّة بادخال الادوية وذلك حفاظاً على الامن الصحّي للمواطنين".

وناشدت "المجتمع الدولي وما تبقى من ضمير عالمي، الى حماية لبنان وشعبه وسيادة اراضيه من الاجرام الصهيوني، وكذلك الحكومة القيام بمسؤوليتها في حماية هذا البلد" .