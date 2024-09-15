شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موعد وصول ميزات آبل الذكية إلى آيفون 16 الجديد والأجهزة الأخرى والان مع تفاصيل الخبر

وصلت سلسلة آبل آيفون 16 أخيرًا، حيث حصلت الأجهزة على قوة Apple Intelligence (AI) التي تأتي أيضًا إلى Siri في صورة رمزية جديدة، لكن السؤال الأكبر الذي يطرحه الجميع، متى سيتم طرح ميزات الذكاء الاصطناعي هذه فعليًا على أجهزة آبل القديمة الجديدة والمؤهلة؟ لقد رأينا بالفعل ميزات الذكاء الاصطناعي في الإصدار التجريبي ولكن هناك أخبار جيدة وسيئة للمستهلكين وسنخبرك بكيفية ذلك.

تحديث Apple Intelligence لمستخدمي آيفون: متى سيأتي؟

ميزات الذكاء الاصطناعي لمستخدمي آيفون 16 لن تكون متاحة عند الإطلاق، سيتم طرح أجهزة آيفون الجديدة للبيع اعتبارًا من 20 سبتمبر في العديد من البلدان، ولكن سيتعين على هؤلاء الأشخاص الانتظار لفترة أطول قليلاً.

وفقًا للجداول الزمنية المذكورة، سيتم إصدار تحديث iOS 18 في غضون أيام قليلة، قبل طرح طرازات آيفون 16 الجديدة، ومع ذلك بالنسبة لميزات الذكاء الاصطناعي، سيتعين عليك انتظار إصدار iOS 18.1 وiPadOS 18.1 وmacOS Sequoia 15.1 الذي سيبدأ طرحه في أكتوبر فصاعدًا، كما أكدت الشركة خلال حدث الإطلاق.

تحديث Apple Intelligence: ما هي الأجهزة التي ستحصل عليه؟

إذا كان لديك موديلات آيفون التالية، فستحصل على إصدار iOS 18.1 مع ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة:

آيفون 15 برو

آيفون 15 برو ماكس

آيفون 16

آيفون 16 بلس

آيفون 16 برو

آيفون 16 برو ماكس

أجهزة آيباد المزودة بميزات الذكاء الاصطناعي من آبل:

- آيباد إير إم 1

- آيباد إير 11

- آيباد إير 13

ماك ميني M2

وتغطي آبل جميع الأجهزة التي تعمل على أحدث مجموعة شرائح من السلسلة A وجميع منتجات السيليكون من السلسلة M التي تعمل على تشغيل أجهزة Mac المتوفرة في السوق، والتي تتضمن الجيل الأول من طراز MacBook Air M1.