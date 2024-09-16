انت الان تتابع خبر تحديثات صحية ثورية في أبل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الميزات الصحية
لذلك، فمن المنطقي أن تضيف الشركة ميزات صحية إلى بعض منتجاتها الأكثر شعبية مثل AirPods Pro 2 وساعة أبل Series 9 و Series 10 و Ultra 2، والتي تعالج مشاكل شائعة كانقطاع النفس أثناء النوم وتراجع حاسة السمع.
وتتوقع أبل أن تكون الميزة متاحة في الأسابيع المقبلة، خصوصًا وأن وظيفة المساعدة السمعية لسماعات AirPods Pro 2، حصلت منذ أيام على موافقة الـ FDA.
انقطاع النفس أثناء النوم
وتشير أبل إلى أنها قدمت أكبر دراسة على الإطلاق حول تقنية انقطاع النفس أثناء النوم إلى إدارة الغذاء والدواء للتحقق من صحة قدرات الكشف في الساعة.
بعد ذلك ستعرض أبل النتائج في علامة تبويب جديدة لاضطرابات التنفس في تطبيق Health، والتي توضح ما إذا كنت تواجه أي اضطرابات في التنفس طوال الليل.
وتعتبر ميزة حماية السمع والمساعدة السمعية من أبل في AirPods Pro 2 مثيرة للإعجاب بشكل كبير، وسيكون الخيار متاحًا عبر تحديث البرنامج، ويتضمن القدرة على إجراء اختبار لمدة خمس دقائق لتحديد ما إذا كنت تعاني من شكل من أشكال فقدان السمع.
ومع ذلك، فإن اختبار السمع قد يكون مفيدًا للأشخاص الذين قد لا يدركون أنهم يعانون مشاكل في السمع.
إضافة إلى ما سبق، تعمل ميزات أبل أيضًا كطريقة أخرى للشركة لجذب مستخدمين جدد ومنع عملائها الحاليين من المغادرة إلى عروض الشركات المنافسة. والفكرة الأساسية هي سعي أبل لإثبات أن منتجاتها عبارة عن أجهزة لا تقدر بثمن، ولا ينبغي لك الاستغناء عنها. ومع أحدث عروضها، يبدو أنها تفعل ذلك تمامًا.