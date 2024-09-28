شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق محفظة Google Wallet فى المزيد من البلدان وطرح تحسينات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

أضافت محفظة Google Wallet مؤخرًا دعمًا لعشرات البنوك والمؤسسات الائتمانية الأمريكية، مما يجعلها واحدة من أكبر خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول في الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من حقيقة أن الولايات المتحدة قد تكون أكبر سوق لمحفظة جوجل، إلا أن الخدمة متاحة عالميًا، كما أنه بفضل التحديث الأخير، أصبحت محفظة Google Wallet متاحة لعدد أكبر من المستخدمين.

ووفقًا لما ذكره موقع "Phone arena"، أعلنت شركة البحث العملاقة، أن محفظة Google Wallet لنظام أندرويد متاحة الآن في المزيد من البلدان مثل:

• برمودا

• كمبوديا

• السلفادور

• جيرنزي

• كوسوفو

• المغرب

• نيكاراجوا

• بنما

• باراجواي

• طاجيكستان

بعد أن كان متاحًا في البداية في 15 دولة قبل بضعة أشهر، تم إطلاق wallet.google، الموقع الإلكتروني الذي يتيح للمستخدمين إدارة Google Wallet وGoogle Pay، في 43 دولة الآن، ووفقًا لـ Google، هذه هي المرحلة الأولى فقط من "رحلتها لإتاحتها لكل مستخدمي GPay وWallet".

وهذا يعني أنه يجب أن نتوقع أن تصبح الخدمة متاحة في المزيد من الدول في الأشهر المقبلة، وسيستغرق الأمر بضعة أيام حتى يتم إطلاق wallet.google في البلدان التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع.

وعلاوة على ذلك، أعلنت Google أنه بالإضافة إلى بطاقات الولاء وتذاكر الأفلام وبطاقات الصعود إلى الطائرة، تظهر الآن تذاكر القطار من Gmail في Google Wallet عندما يشتري المستخدم تذكرة ويتلقى بريدًا إلكترونيًا للتأكيد في Gmail.