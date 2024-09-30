شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نظام iOS 18 يدعم تسجيل المكالمات.. كيف تستفيد من الميزة الجديدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

طرحت شركة آبل أخيرًا العديد من الميزات مع نظام التشغيل iOS 18 والتي ظهرت في البداية على هواتف أندرويد، إحدى هذه الميزات هي تسجيل المكالمات، كما أضاف عملاق التكنولوجيا ميزات تسجيل المكالمات والنسخ الأصلية لمستخدمي آيفون هذا العام مع تحديث iOS 18.

قبل ذلك، كان على مستخدمي آيفون استخدام تطبيقات الطرف الثالث لتسجيل المكالمة، كما تمت معاينة ميزات iOS 18 في الكلمة الرئيسية لمؤتمر المطورين العالمي 2024، وكان تسجيل المكالمات جزءًا من الشرائح التي عرضتها الشركة خلال الحدث.

الميزة الجديدة مدعومة داخل تطبيق الهاتف، تمامًا مثل أجهزة أندرويد، سيتمكن مستخدمو آيفون من بدء التسجيل وإيقافه مؤقتًا وإيقافه على الفور أثناء المكالمة الجارية.

سيتيح لك تحديث iOS 18 أيضًا الحصول على ملخص مدعوم بالذكاء الاصطناعي لهذه المكالمات بالإضافة إلى النسخ الكامل إذا لزم الأمر.

ويجب على المستخدمين ملاحظة أنهم بحاجة إلى تنزيل تحديث iOS 18.1 Beta وتثبيته على أجهزة آيفون الخاصة بهم للحصول على هذه الميزة.

كيفية تسجيل المكالمات على الآيفون إجراء أو استقبال مكالمة

بمجرد اتصال المكالمة، اضغط على زر "تسجيل" الموجود في الزاوية العلوية اليسرى من شاشة الاتصال.

سيظهر لك آيفون نافذة منبثقة داخل شاشة الاتصال، تفيد بأنه "سيتم تسجيل هذه المكالمة".

لا تخطي الإخطار، إذا قمت بذلك فسيتوقف التسجيل تلقائيًا.

يمكنك إيقاف التسجيل بالضغط على زر "إيقاف".

ستقوم آبل تلقائيًا بإبلاغ الشخص الموجود على الطرف الآخر بأنه يتم تسجيل المكالمة.

وبمساعدة iOS 18، سيتمكن المستخدمون من نسخ المكالمات المسجلة حتى يتمكنوا من الاحتفاظ بسجل للمحادثة بسهولة.

بمجرد إنهاء المحادثة، سيتم حفظ تسجيل المكالمة والنسخة المكتوبة من التسجيل في تطبيق Notes.

توجه إلى تطبيق Notes وابحث عن مجلد مخصص لـ "تسجيلات المكالمات".

هناك يمكنك العثور على جميع تسجيلات مكالماتك ضمن الملاحظات > تسجيلات المكالمات.

ذكر عملاق التكنولوجيا ومقره كوبرتينو أيضًا أن ميزة النسخ الصوتي للمكالمات تقتصر فقط على لغات معينة، مثل الإنجليزية (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا والهند ونيوزيلندا وسنغافورة) والألمانية والفرنسية والإسبانية (الولايات المتحدة ، المكسيك)، واليابانية، والصينية الماندرين، والكانتونية، والبرتغالية (البرازيل) في الوقت الحالي.

ومن المتوقع أن تتم إضافة الميزة بلغات أخرى في التحديثات المستقبلية.