وظائف خالية بشركة لولو هايبر ماركت لجميع المؤهلات وبرواتب مجزية

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة اللولو هايبر ماركت عن حاجتها إلى شغل عشرات الوظائف الشاغرة في مختلف المجالات، ولجميع المؤهلات عليا ومتوسطة، برواتب مجزية، للعمل بفروع الشركة في التجمع الأول والتجمع الخامس وشيراتون ومصر الجديدة، ونستعرض الآن الوظائف المطلوبة والشروط وكيفية التقديم، كالآتي:-

وظائف اللولو هايبر ماركت

مطلوب محضر طلبات. مطلوب منسقين ممرات -ثلاجات – خضار وفاكهة وأجهزة كهربائية. مطلوب أمين مخزن. مطلوب عمال مخزن. مطلوب جزارين. مطلوب أوفيس بوي مطلوب أفراد امن.

الشروط والمزايا

يشترط جميع المؤهلات عليا ومتوسطة وبدون مؤهل، وخبرة وبدون، كما يشترط أن لا يقل السن عن 18 سنة ولا يزيد عن 40 سنة، وتقدم الشركة للعاملين مرتبات مجزية، بالإضافة إلى تأمينات طبية واجتماعية، وفرص للترقي، وبونص في الأعياد.

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كيفية التقديم على وظائف شركة اللولو هايبر ماركت

للراغبين في الالتحاق بالوظائف المطلوبة يرجى التقديم عبر تسجيل البيانات المطلوبة من خلال استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف اللولو هايبر ماركت“.