إحصل على دعم الفواكه ضمن برنامج دعم ريف الرابط والخطوات من بوابة https://reef.gov.sa

الرياض - أميرة القحطاني - في سياق مواصلة تقديم الدعم لأكبر عدد من القطاعات ضمن برنامج ريف تم إضافة دعم الفواكه للاسر المنتجة، ولذلك يبحث الكثيرين عن طريقة آلية تقديم طلب خاص بدعم الفواكه ومعرفة أبرز الشروط فيّه مع العلّم ان قيمة الدعم لا يتجاوز 54 ألف ريال سنوياً، وفي ضوء ذلك أعلن برنامج ريف كيف يمكن للمسفيدين بدء التسجيل وإختيار البرنامج المناسب من بيّن القوائم بمجرد تسجيل الدخول عن طريق رقم الهوية 1445 للحصول على دعم شهر يونيو في الموعد المُعتاد.

شروط الحصول على دعم فواكه من ريّف

لقد تم إنضمام برنامج دعم الفواكه إلى خطط الدعم في بوابة ريف، ولكي تكون مؤهلاّ لتلقي هذا الدعم الذي يخص قطاع الفواكّه يجب على المستفيدين إستيفاء بعض الشروط الموضحة.

أن لا يقل عمر المتقاعد عن 21 سنة.

ألا يزيد دخلهم الشهري عن 9000 ريال سعودي.

يمكنهم التقديم لثلاثة برامج كحد أقصى فقط.

تقديم ما يثبت أهلية المهنة.

امتلاك حساب مصرفي صالح.

قم بالتسجيل على بوابة الدعم الريفي

التسجيل في دعم ريف للفواكه 1445 برقم الهوية

يعتبر مجال الفواكه ضمن أنشطة الأسر المنتجة في الزراعة التي تستحق دعم ريف، ولكي تحصل على هذا الدعم يمكن إتمام خطوات التقديم التي تتضمن:”

قم بتسجيل دخول بوابة الريفية بإستخدام الرابط المقدم

انقر على تسجيل

إدخال جميع المعلومات المطلوبة بدقة.

حدد دعم الفواكة من القائمة وأنقر تفاصيل.

قم بتحميل شهادة العمل الحر

تأكيد تقديم الطلب

الموافقة على الشروط وأحكام الموقع

إختيار تفاصيل الطلب لإجراء إستعلام عن حالة الأهلية

البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف

أصبحت البوابة الالكترونية لدعم ريف من أهم الروابط التي يسعى المستفيدين من الدخول عليّها، بعد إعلان وزارة البيئة والمياة والزراعة عن تحديث رابط موقع البوابة وإمكانية التسجيل والاستعلام عند تسجيل الدخول برقم الهوية سارّية المفعول من خلال زيارة الرابط https://reef.gov.sa وبدء إرسال نموذج التسجيل من خلاله.

متى ينزل دعم الفواكه لشهر يونيو

لا يزال برنامج دعم ريف يصرف الدعم لقطاع الفواكه من كل شهر بالسنة الميلادية 2024، حيث يحدد الموعد الخاص بنزول الدعم في حسابات المستفيدين من قبل وزارة البيئة والمياة والزراعة على ان يكون موعد النزول في اليوم الأول إلى اليوم العاشر ميلادياً وهو ما سيكون مصادفاً 24 ذو القعدة 1445هـ، حتى 03 ذو الحجة 1445هـ.