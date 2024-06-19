موعد التحويل بين المدارس العامة والخاصة 2024 والمستندات المطلوبة

الرياض - أميرة القحطاني - قررت وزارة التربية والتعليم فتح باب التحويل بين المدارس للعام الدراسي المقبل، بهدف تمكين الطلاب وأولياء الأمور من اختيار البيئة التعليمية التي تناسب احتياجاتهم وتطلعاتهم التعليمية، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة لتحقيق التميز العملي وتوفير فرص تعليمية أفضل للطلاب ويبدأ موعد التحويل بين المدارس اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل ويستمر حتى منتصف شهر أغسطس، ومن المهم التأكيد على أن موعد التحويل يشمل المدارس الرسمية واللغات (التجريبية) والخاصة، ويتم تحديد الموعد بالنسبة لكل مستوى تعليمي على حدة.

شروط التحويل بين المدارس العامة والخاصة 2024

تختلف شروط التحويل بين المدارس بناءً على نوعية المدرسة والمستوى التعليمي للطلاب، وفيما يلي بعض الشروط العامة التي عادة ما تكون مطلوبة لعملية التحويل:

النجاح الدراسي: يجب على الطالب أن يكون قد حقق نجاحًا دراسيًا مقبولًا في المستوى الدراسي السابق، ويتم تقديم بيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية لآخر صف دراسي. الشروط الصحية: قد تتطلب بعض المدارس تقديم شهادة طبية تثبت سلامة الطالب الصحية، خاصة في حالة التحويل إلى بعض المدارس مثل المدارس العسكرية. الأوراق المطلوبة: يجب تقديم مجموعة من الأوراق الثبوتية والوثائق الشخصية للطالب وولي الأمر، وهي عدد 4 صور شخصية حديثة للطالب واستمارة تحويل و بيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية. استمارة طلب التحويل: يتعين على ولي الأمر ملء استمارة طلب التحويل بشكل صحيح وتقديمها إلى الجهة المختصة، بحضور ولي الأمر شخصيًا لتقديم الاستمارة.

إجراءات التحويل بين المدارس العامة والخاصة 2024

بعد تأكيد استيفاء الشروط المطلوبة، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإكمال عملية التحويل، وفيما يلي بعض الإجراءات التي يمكن أن تتبع في عملية التحويل:

قبول الطلب:تقوم الجهة المختصة بمراجعة استمارة طلب التحويل والمستندات المرفقة وتقييمها، إذا تم استيفاء جميع الشروط، يتم قبول الطلب. تحديد الفصل الدراسي: يتم تحديد الفصل الدراسي الذي سيتم نقل الطالب إليه، وذلك وفقًا للمستوى التعليمي الذي تم تحقيقه في المدرسة السابقة. ترتيب المستندات: يتم ترتيب المستندات وتجهيزها للملف الشخصي للطالب في المدرسة الجديدة. إعلان النتائج: يتم إعلان نتائج عملية التحويل وإخطار ولي الأمر بالقبول أو الرفض. دفع الرسوم: قد يتطلب عملية التحويل دفع رسوم تحويل محددة، وعادةً ما يجب أن يتم دفع هذه الرسوم في غضون فترة زمنية محددة بعد إعلان النتائج.

من الجدير بالذكر أن عملية التحويل بين المدارس تخضع لبعض القيود والشروط التي يجب الالتزام بها. قد يكون هناك قيود على عدد الطلاب المسموح لهم بالتحويل في كل مدرسة، وقد تختلف الشروط بناءً على سياسة كل مدرسة والقوانين المحلية ذات الصلة.

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