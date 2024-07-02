التين الشوكي.. فوائد هائلة لكن احذر هناك 4 فئات ممنوعين من الإفراط في تناولها

الرياض - أميرة القحطاني - التين الشوكي، فاكهة تنمو على أطراف أوراق بعض أنواع الصبار، فهي من الفواكه الصيفية المحببة للجميع، وتتميز بشكلها وألوانها فهي ثمار ملونة مابين الأصفر والأحمر والأرجواني.

فوائد التين الشوكي:

يحتوي التين الشوكي على العديد من العناصر الغذائية المهمة، بما في ذلك الفيتامينات A و C و E، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والكالسيوم، والألياف، ومن فوائده:

تعزيز المناعة: فهو يحتوي على مضادات الأكسدة القوية التي تحمي الجسم من الجذور الحرة وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، كما انه يحتوي على فيتامين ج و هـ، مما يساعد فى تخليص الجسم من السموم وتحفيز إنتاج كرات الدم البيضاء وتحسين الدورة الدموية.

فهو يحتوي على مضادات الأكسدة القوية التي تحمي الجسم من الجذور الحرة وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، كما انه يحتوي على فيتامين ج و هـ، مما يساعد فى تخليص الجسم من السموم وتحفيز إنتاج كرات الدم البيضاء وتحسين الدورة الدموية. يساعد على إنقاص الوزن: يحسن التين الشوكي الشعور بالشبع ويقلل من الشهية، مما قد يساعد على إنقاص الوزن.

يحسن التين الشوكي الشعور بالشبع ويقلل من الشهية، مما قد يساعد على إنقاص الوزن. يحسن صحة القلب: يقلل التين الشوكي من مستويات الكوليسترول الضار (LDL) ويزيد من مستويات الكوليسترول الحميد (HDL)، مما يحسن صحة القلب، ويقي من الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة مثل تصلب الشرايين.

يقلل التين الشوكي من مستويات الكوليسترول الضار (LDL) ويزيد من مستويات الكوليسترول الحميد (HDL)، مما يحسن صحة القلب، ويقي من الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة مثل تصلب الشرايين. ينظم مستويات السكر في الدم: يساعد التين الشوكي على تنظيم مستويات السكر في الدم، مما قد يكون مفيدًا لمرضى السكري.

يساعد التين الشوكي على تنظيم مستويات السكر في الدم، مما قد يكون مفيدًا لمرضى السكري. يقوي العظام والأسنان: يساعد التين الشوكي على تقوية العظام والوقاية من الالتهابات التي تصيب العضلات، وذلك نظرا لاحتواء التين الشوكي على مركبات طبيعية تعمل كمضادات للالتهابات والعدوى، كما انه يحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم مما يساعد في تقوية العظام ومنع هشاشة العظام، وتقوية الأسنان.

يساعد التين الشوكي على تقوية العظام والوقاية من الالتهابات التي تصيب العضلات، وذلك نظرا لاحتواء التين الشوكي على مركبات طبيعية تعمل كمضادات للالتهابات والعدوى، كما انه يحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم مما يساعد في تقوية العظام ومنع هشاشة العظام، وتقوية الأسنان. يحسن صحة البشرة: يرطب التين الشوكي البشرة ويحارب التجاعيد ويقلل من علامات الشيخوخة.

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الفئات الممنوعة من تناول التين الشوكي