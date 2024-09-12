شكرا لقرائتكم خبر عن شركة القمم توقع عقدا مع أمانة عسير بقيمة 9.92 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية، بتاريخ 11 سبتمبر 2024، عقداً مع أمانة منطقة عسير لتنفيذ اعمال تحديث خارطة الأساس وقواعد البيانات وأعمال تشغيل نظم المعلومات المكانية بقيمة 9.92 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لها على تداول، اليوم، إن مدة العقد تبلغ 24 شهرا من تاريخ استلام الموقع.

وتوقعت انعكاس الاثر المالي لتوقيع العقد بارتفاع ايراداتها بدايةً من شهر سبتمبر من العام المالي 2024.