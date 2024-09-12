ميرنا وليد - بيروت - انتخبت نرجس بيطار ملكة جمال العرب بحفل نظمه الإعلامي زكريا فحام وقدّمه الممثل وجيه صقر وحضره أهل الإعلام والصحافة ونجوم الفن، اذ أحيا المناسبة الفنانين أمير يزبك وبتول بني ووسام الأمير.

بداية أعلن زكريا فحام عن مفاجئة لافتة اذ توّج المؤثرة رابيكا يزبك بالمشهورة باسم becky والتي تعرضت منذ سنة تقريبا الى حادث سير وتعرضت لشلل نصفي.

لجنة التحكيم تألفت من ١٣ عضو وهم:

1. د. احمد جراح اختصاصي تجميل جراحي

2. سيدة الأعمال الدكتورة ملاك المقداد

3. خبيرة التجميل هدى برجاوي

4. خبيرة التجميل سارة حسّون

5. خبيرة الميك اب بسكال عبيد

6. خبير ومزين الشعر روني سليمان

7. خبيرة تجميل سينمائي ومدربة دولية في مجال التجميل عبير بو فخر

8. دكتورة اليسيا جوندوريان أخصائية التجميل ومكافحة الشيخوخة

9. خبيرة التجميل وزراعة الشعر هلا الاشقر

10. الممثلة غنوه محمود

11. الاعلامية ريتا خوري

12. سيدة الاعمال وسفيرة التاروت أم عبد الله الشمري

13. الدكتورة حنان نصر مؤسس ورئيسة ملكات جمال العرب واوروبا.

وكان من اللافت هو تقديم نرجس بيطار أغنية بحبك يا لبنان على المسرح، وختاما فازت باللقب اما وصيفتها الأولى كانت زينب خليفة والوصيفة الثانية ماريبال مطر اما الوصيفة الثالثة لين ترشيشي و الوصيفة الرابعة لين كردي.

موقع الخليج 365 تواجد في المناسبة وقد أجرينا هذا التقرير:



كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- نرجس بيطار ملكة جمال العرب..أمير يزبك ووسام الأمير وبتول بني وزكريا فحام وغيرهم يعلّقون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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